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▲歐陽靖痛批過去TYGA也曾放鳥她前夫，讓她感到莫名其妙。（圖／Threads）

▲Tyga在限時動態上分享自己美國遊樂園暢玩雲霄飛車等多項設施的畫面，令台灣粉絲相當生氣。（圖／IG tyga）

美國饒舌歌手TYGA（泰加）原定在昨（21）日晚間於台北Zepp New Taipei開唱，沒想到主辦單位「Onion Production」在當天上午卻突然宣布TYGA「沒有搭上來台北的飛機」，所以演唱會被迫取消，讓歌迷超級傻眼，更抓包TYGA在演唱會前一天還在遊樂園玩，讓粉絲非常生氣，對此，女星歐陽靖發文透露，前夫和TYGA頗有交情，不過TYGA也曾和前夫約好在東京見面卻放鳥，讓歐陽靖忍不住直呼：「有點莫名其妙。」歐陽靖在Threads發文，指出前夫和TYGA有過交情：「看到Tyga沒來台灣的消息，想到一件有點莫名其妙的事，前夫跟他蠻好的，是網路認識的，他每次只要去東京就會約前夫出去拍照。」不過歐陽靖話鋒一轉，卻指出TYGA也曾經放鳥過前夫：「結果有一次都約了在澀谷碰面，突然沒來，傳訊息才說他的經紀人被日本警察抓了正在處理。」事實上，這次TYGA原定在昨晚8點於Zepp New Taipei開唱，且將在演唱會結束後舉行After Party狂歡。沒想到主辦單位「Onion Production」昨天上午卻突然發布公告表示：「TYGA因個人因素，沒趕上稍早飛往台北的航班，很遺憾兩場活動將被迫取消。」接著TYGA在IG限時動態以黑底白字向台灣粉絲致歉，表示將會努力安排重新演出事宜。沒想到後續有眼尖粉絲發現，TYGA在演唱會舉辦前還在IG分享自己在遊樂園開心玩樂的動態，隔天卻沒趕上飛機，明顯沒把開唱一事放在眼裡，頓時網路上罵聲連連，歌迷紛紛留言痛批：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時」、「這是我聽過最荒謬的取消原因」、「感覺他根本不知道要來台北。」