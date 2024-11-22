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▲台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，震央在台南市政府北方23.2公里處，深度7.7公里，屬於極淺層地震。（圖／中央氣象署）

▲氣象署說明，今晚台南的連續地震，主要是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊相互擠壓導致。（圖／中央氣象署）

今（22）日晚間8時40分，台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，後續又發生3起相關餘震，中央氣象署地震測報中心技正林祖慰指出，本起地震主要是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊相互擠壓導致，未來3天內，不排除還會有規模4.5以上的餘震出現。林祖慰說明，今天晚間在台南的地震，發生原因是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊相互擠壓，應力往西傳遞後，板塊較脆弱的地帶發生破裂所造成，除了8時40分規模5.4外，8時43分有規模3.5、規模4.3，9時19分則是規模3.5，加上晚間6時45分，台南麻豆規模4.0，今晚總共5起地震，。林祖慰指出，規模5.4的地震發生後，接續出現3至5個較小餘震是正常現象，由於破裂剛發生，要提醒南台灣民眾，未來3天內，可能還會有規模4.5以上的餘震出現，搭配近期降雨較頻繁，前往山區要特別留意安全。林祖慰也補充，氣象署搜尋今晚5.4地震震央以外半徑15公里範圍，過去曾在1991年3月，曾發生規模5.6的地震，當年也有出現幾個規模4.5左右的餘震，目前較肯定的是，該區域過去出現規模5以上的地震次數較少，但並非完全不會發生，地震後續背景資料和發展，氣象署將持續研究追蹤。