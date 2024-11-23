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▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」活動配置圖。（圖／取自日月潭花火節官網）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」今日場次地點在向山遊客中心，並開放2樓觀景台。（圖／取自日月潭花火節官網）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」完整節目表。（圖／取自日月潭花火節官網）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11/23交通接駁與停車資訊。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11/23停車資訊。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」11/23交通管制資訊。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

日月潭秋季盛事「日月潭花火音樂嘉年華」將於今（23）日迎來最終場煙火秀！2024年日月潭花火節一共有7大系列活動，其中包含3場煙火秀，今（23）日為最終場煙火，時間將在19:00開始，店點為向山遊客中心，共360秒璀璨煙火，將結合國立台灣交響樂團與國內獨奏家李齊帶來一系列好聽名曲。《NOWnews今日新聞》整理今日節目表、煙火秀時間與觀賞地點、交通接駁、交通管制等資訊，一文掌握。國立臺灣交響樂團今年度即將再度受邀「日月潭花火音樂嘉年華」活動，在全臺灣最美的向山行政暨遊客中心，搭配絢爛花火帶來多首精彩的曲目，包含好萊塢電影作品如《西城故事》、百老匯系列如《真善美》與《歌劇魅影》、迪士尼系列如《美女與野獸》與《冰雪奇緣》等，以及小提琴獨奏系列，特別邀請國內獨奏家李齊帶來一系列好聽名曲。還將演出在地特色的鄒、邵族原住民族歌謠等。11月23日，19:00開始向山遊客中心，想上2樓的朋友 必須領取入場券，今下午15:00至活動服務台攤位領取。：360秒煙火秀由NTSO國立台灣交響樂團演奏好萊塢電影主題曲，以及日本宮崎駿動畫音樂，展現煙火與音樂的交響盛宴。好萊塢電影主題曲包含《西城故事》、《侏羅紀公園》、《冰雪奇緣》，《魔法公主》與《魔女宅急便》等知名動畫配樂，以及原住民族歌謠和台灣歌謠。特別邀請國內獨奏家李齊帶來一系列好聽名曲。▪️指揮 / 巫竑毅▪️樂團 / 國立臺灣交響樂團▪️小提琴獨奏 / 李齊▪️伯恩斯坦 : 《西城故事》選粹▪️原住民族歌謠▪️安德魯·勞埃德·韋伯 曲；卡爾文·卡斯特 編：《歌劇魅影》音樂選粹▪️小提琴獨奏系列：約翰·威廉斯 曲；保羅·拉文德 編：向約翰·威廉斯致、阿爾弗雷多·勒佩拉、卡洛斯·加德爾 曲；約翰·威廉斯 編：探戈-《一步之遙》、艾尼奧·莫莉克奈 曲：《新天堂樂園》等▪️羅伯特．朗菲爾德 編：冰雪奇緣▪️瑞克特：《書包嘴》向路易．阿姆斯壯致敬搭乘台灣好行日月潭線（台中干城↔日月潭），抵達日月潭或水社，車程約105分鐘。搭乘台灣好行車埕線（車埕↔日月潭），抵達日月潭，車程約30分鐘。可在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。搭乘國光客運1833（台北↔日月潭）抵達日月潭，車程約215分鐘。在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。：走國道3號或國道1號皆可。可走中投快速公路或省道。）：可走國道1號或國道3號。日月潭風景區管理處表示，規劃台中高鐵花火專車，可當天往返日月潭，讓搶不到住宿的民眾，也能輕鬆賞煙火。日月潭國家風景區管理處也公告，預定11月23日向山場-花火專車，為配合活動結束時間，▪️400元（含台中－日月潭往返車票）台中干城→台中高鐵→向山遊客中心（：日月潭纜車站→台中高鐵（▪️接駁時間：進場17:00-19:30、散場20:00-23:00▪️接駁路線：藍線：伊達邵義勇街口⇄日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口（米洛克飯店）⇄向山遊客中心綠線：水社綜合商場⇄向山遊客中心集集警分局表示，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，九龍路口至水社壩間路段禁止路邊停車外，也開放九龍口至蠻荒咖啡路段外側車道兩路段及向山遊客往頭社方向路邊停車，但水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車。集集分局並強調，為避免日月潭街區交通堵塞，建議駕車遊客車輛應依標線停放，切勿違規停車，伊達邵街區劃設為行人徒步區義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制，除公務車輛外，其他車輛禁止進入。11月23日，16時至23時。1、台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道(水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車) 。2、台21線60K+500(九龍路口)至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道。3、禁止車輛進入地區(行人徒步區)時段及路段。