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▲李昇基詮釋新作角色剃光頭出家，為了電影豁出去。（圖／李昇基IG）

▲相隔6年，李昇基回歸大銀幕主演新電影《大家庭》。（圖／李昇基IG）

▲李昇基跟李多寅（左）結婚後爭議不斷，相當不受網友喜愛。（圖／李多寅IG）

李昇基近年因為娶了李多寅後形象大跌，但他無畏外界評論，依舊深愛著妻子，還為了老婆從基督徒變成佛教徒；昨（22）日更上傳剃光頭的照片，但這是他為了宣傳主演的電影《大家庭》的幕後畫面，不過李昇基在受訪時提到自己過往最挺的岳父李洪憲，如今劃清界線的說：「岳家的事就是岳家的事。」還說跟李多寅是獨立的家庭，反覆說辭讓人看傻眼。李昇基公開自己用電動理髮刀剃髮的「破格造型」，他看著鏡子面帶微笑，對新造型相當滿意；這並非李昇基目前的髮型，而是拍攝電影《大家庭》的造型，他在片中飾演與父親斷絕關係、出家的精英醫科學生「韓文錫」，他還穿上僧侶服擺出祈禱的姿勢，完美融入角色。報導指出，李昇基現在是一名佛教徒，但他原本信仰基督教，是為了岳母和老婆李多寅才改信仰宗教，夫妻倆也經常造訪寺廟拜拜，外界也都認為，李昇基是為了與李多寅結婚才做出如此大的改變。《大家庭》是李昇基睽違6年回歸大銀幕的作品，將於12月11日在韓上映，主要演員已投入電影宣傳工作，李昇基就在發布會上被問起詐欺犯岳父的事情，他表示：「過去我的某些發言『家人沒有過錯』可能引起了誤解，我始終強調的是，岳家的事就是岳家的事。」他補充道：「我們（跟老婆）已經建立了獨立的家庭，對這件事再進一步發表意見似乎不太恰當。不過，如果我的行為會引起誤解，我會更加謹慎的行動。」2002年就讀高中的李昇基被資深歌手李仙姬發掘，他因此成為「HOOK娛樂」旗下藝人，於2004年發行專輯《飛蛾的夢》出道，音樂代表作為：《因為是我的女人》、《結婚好嗎》、《我們分手吧》；他不僅會唱還很會演戲、主持，因為跟韓孝周主演《燦爛的遺產》而奠定自身演員地位，《我的女友是九尾狐》、《九家之書》等劇也廣受歡迎；主持的《兩天一夜》、《強心臟》、《家師父一體》也是家喻戶曉的國民節目。李昇基向來緋聞少，只認愛過「少女時代」潤娥，直到2021年跟李多寅約會被拍到，2人隨即認愛並於去年（2023）結婚，但他們不被外界看好，因為李多寅的家世複雜、醜聞不斷，她的演員爸爸林榮奎曾爆出性侵職員、喝酒不付錢、施暴警察、詐欺等醜聞；演員媽媽甄美里離婚改嫁給李洪憲，但李洪憲竟偽造公司股價，並從中獲利2兆至4兆韓元，害慘不少家庭走上絕路，李洪憲一開始被判入獄4年、25億韓元罰鍰，最終獲判無罪；甄美里更是知名的「炒股達人」，常利用內線交易獲取暴利。許多網友多次留言「為了形象好」，勸阻李昇基不要跟李多寅結婚，但李昇基執意要娶李多寅，甚至發言表示：「老婆不能選擇父母！」、「家人沒有錯」並槓上韓媒要求改報導，行為十分脫序，不少粉絲因此脫粉。而李洪憲的操作股價案件原本獲判無罪，今年6月被最高法院駁回重審，面對最新判決，李昇基透過公司表明立場，目前作為演員、丈夫、孩子爸爸的李昇基，正承擔所有的責任，而岳父岳母也是孩子的外祖父母，這是在李昇基結婚之前，家人彼此要解決的問題，無論是惡意毀謗或是假新聞，公司會依法律途徑應對決不寬貸，「為了讓所屬藝人李昇基作為演員、歌手能夠集中於自己的事情，公司將不惜一切支援，懇切拜託大家不要打擾他的家人」。李昇基的聲明，令多數網友直言：「他是不是瘋了？」若連他都認為這是「婚前的事」，那李昇基大可不必出面發聲，「你的反應真的很不一樣」、「不要碰你的家人？其他受害者都不是家人？」，力挺罪犯的行為讓人失望搖頭；結果現在卻改口跟岳家劃清界線，反覆的言論再度引來大眾反感。