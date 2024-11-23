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▲高雄市長陳其邁今天出席高雄市義勇消防總隊年度盛事「2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華」，並為苓雅義消救護分隊成軍授旗。(圖／高市府提供)

▲陳其邁宣布福利互助費自800元調為1,000元；自強活動補助費自原本600多元，市長就職後調到1,200元，明年開始調升為1,500元。(圖／高市府提供)

高雄市長陳其邁今（23）日出席高雄市義勇消防總隊年度盛事「2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華」，並為苓雅義消救護分隊、港都義消無人機分隊成軍授旗，陳其邁除高喊「我義消，我驕傲！」外，並將福利互助費自800元調為1,000元；自強活動補助費從明年開始調升為1,500元，盼以實質力量支持義消英雄，凝聚大家的力量與精神，提升救災救護能量。2024高雄義消打火兄弟競技嘉年華今在楠梓台糖花卉中心登場，來自高雄各區的2500位打火兄弟齊聚一堂，市長陳其邁感謝義消團隊在各項救災及演訓中表現傑出，並呼籲有志的年輕人一起加入義消行列。陳其邁特別戴上帽子響應力挺，並說「我義消，我驕傲！」，展現與義消同陣線的氣勢和魄力，他致詞時特別關心義消福利，談到福利互助費自800元調為1,000元；自強活動補助費自原本600多元，市長就職後調到1,200元，明年開始調升為1,500元，盼以實質力量支持義消英雄，凝聚大家的力量與精神，提升救災救護能量。現場活動安排多元攤位及趣味活動，包含負重救生、著裝、繩結、水帶佈線等競技競賽，陳其邁現場為競賽鳴槍，選手們身著專業裝備，在倒數及槍聲響後奮力起跑，在負重下竭盡全力爭取救災救難的黃金時間，發揮運動家精神，展現平時訓練有素的專業技術與體力耐力，令人敬佩讚嘆。主辦單位表示，高達2500名高雄義消弟兄姊妹與會，堪稱歷年來參與人數最多的高雄市義消2024打火兄弟競技嘉年華會，不但能看到去年全國義消體技能交流活動表現優異的車禍救援、無人機義消展現高超純熟的救災技能，另有義消一展負重救生等消防競技及技術交流，還有苓中醫義診、義剪等活動，壓軸為千人烤肉聯誼活動，場面熱鬧盛大。