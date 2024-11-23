韓國音樂圈盛典MAMA頒獎典禮今（23）日在日本大阪舉行第3場，稍早G-Dragon（GD，權志龍）帥氣登場，帶來新歌〈POWER〉，接著不在表演嘉賓名單上的BIGBANG成員太陽、大聲陸續登場，BIGBANG睽違9年再度合體登上MAMA頒獎典禮舞台，讓台下粉絲看了熱淚盈眶，尖叫聲不斷！3人還在現場嗨唱〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉組曲，掀起回憶殺。
BIGBANG睽違9年登MAMA舞台！台上台下全嗨翻
G-Dragon帶著新歌〈POWER〉回歸，今日也霸氣登上MAMA頒獎典禮表演，身穿粉紅套穿與一眾舞者一起熱舞，超享受舞台。演出到一半，太陽驚喜登場，兩人接力合唱後，大聲也衝出舞台，BIGBANG就此合體，讓台下尖叫聲不斷。幾人更帶來昨天才上線的新歌〈HOME SWEET HOME〉，讓全場看呆。
中場G-Dragon消失換裝，舞台燈光變暗，大螢幕浮出幾人的名字加BIGBANG字樣，讓現場粉絲、歌手們都紛紛齊喊：「BIGBANG！BIGBANG！BIGBANG！」接著3人再度登台，帶來洗腦神曲〈Fantastic Baby〉及〈BANG BANG BANG〉的組曲表演，現場台上台下嗨成一片，歌手席的(G)I-DLE、aespa、SEVENTEEN也都忍不住起身搖擺，嗨爆大阪京瓷巨蛋。
BIGBANG表演結束後，MAMA緊接著頒發「年度音樂夢想家獎」（MUSIC VISIONARY OF THE YEAR），GD獲獎走上舞台致詞，從容身姿被粉絲大讚是「王者回歸」。但事實上，GD在2014年登MAMA表演時，曾經大膽更改RAP歌詞開嗆MAMA，稱眾多獎項是在「分豬肉」，在MAMA主場囂張開嗆的舉動，仍讓粉絲記憶猶新。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
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G-Dragon帶著新歌〈POWER〉回歸，今日也霸氣登上MAMA頒獎典禮表演，身穿粉紅套穿與一眾舞者一起熱舞，超享受舞台。演出到一半，太陽驚喜登場，兩人接力合唱後，大聲也衝出舞台，BIGBANG就此合體，讓台下尖叫聲不斷。幾人更帶來昨天才上線的新歌〈HOME SWEET HOME〉，讓全場看呆。
中場G-Dragon消失換裝，舞台燈光變暗，大螢幕浮出幾人的名字加BIGBANG字樣，讓現場粉絲、歌手們都紛紛齊喊：「BIGBANG！BIGBANG！BIGBANG！」接著3人再度登台，帶來洗腦神曲〈Fantastic Baby〉及〈BANG BANG BANG〉的組曲表演，現場台上台下嗨成一片，歌手席的(G)I-DLE、aespa、SEVENTEEN也都忍不住起身搖擺，嗨爆大阪京瓷巨蛋。
BIGBANG表演結束後，MAMA緊接著頒發「年度音樂夢想家獎」（MUSIC VISIONARY OF THE YEAR），GD獲獎走上舞台致詞，從容身姿被粉絲大讚是「王者回歸」。但事實上，GD在2014年登MAMA表演時，曾經大膽更改RAP歌詞開嗆MAMA，稱眾多獎項是在「分豬肉」，在MAMA主場囂張開嗆的舉動，仍讓粉絲記憶猶新。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
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