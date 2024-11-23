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▲美麗本人去年就曾透露自己正在「積極做人」，希望再生一胎陪伴女兒。（圖／記者朱永強拍攝）

▲美麗本人分享二胎喜訊，公開超音波照片。（圖／美麗本人 IG）

▲美麗本人還在影片底下留言，說自己沒買洗碗機還敢生二胎，「我就是這麼勇！」（圖／美麗本人 IG）

知名YouTuber美麗本人（李包比）經常在社群平台與粉絲分享生活點滴，去（2023）年就曾透露有二胎計畫，今（23）日他無預警在IG上發出一段超音波影片，還幽默寫到下「沒買洗碗機，還敢拚二胎！我就這麼勇！」美麗本人與老婆結婚至今育有一名4歲的女兒Bonita，去年底美麗本人就曾透露有二胎計畫，表示目前正在「積極做人」，希望可以再生一個小孩陪伴女兒一起長大。時隔1年多，美麗本人今日無預警公開一段超音波影片，影片中可以看見胎兒已經成型，在媽媽的肚子中好動的模樣看起來相當活潑。而美麗本人也在留言處寫道，「沒買洗碗機，還敢拚二胎！我就這麼勇！」喜訊曝光後不少演藝圈好友包含李千娜、貝莉莓、大霈等人都留言祝福美麗本人，也有不少粉絲紛紛留言，「Bonita要有弟弟妹妹了」、「恭喜老爺，賀喜夫人」、「恭喜美麗的女兒有玩伴啦」。