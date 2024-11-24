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▲李鵬（左起）、片方代表Cecilia Pezzini、馬英力、田佳茗現身後台受訪。（圖／NOWnews攝影中心）

第61屆金馬獎23日晚間熱鬧登場，今年的「最佳導演」以及「最佳劇情片」都由《一部未完成的電影》、該片的中國籍導演婁燁拿下，不過他人沒來現場，由他的老婆，同時也是監製、編劇的馬英力代為領獎。聊到這部被中國禁止上映的作品，如今能在台灣上映的心情，馬英力表示：「只要能上映，不管在哪都開心，多一個地方多一份開心。」本屆「最佳導演」由日本影帝阿部寬、台灣影后張艾嘉頒發，入圍名單包含《從今以後》楊曜愷、《默視錄》楊修華、《鬼才之道》徐漢強、《一部未完成的電影》婁燁、《漂亮朋友》耿軍；「最佳劇情片」入圍作品則有《從今以後》、《默視錄》、《鬼才之道》、《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》，最終全由新加坡、德國合力製作的《一部未完成的電影》、中國導演婁燁獲頒。婁燁的老婆馬英力代為領獎，透露老公正在東京當評審，所以不克前來。其實婁燁拿過第51屆金馬獎的「最佳劇情片」、也獲得第55屆金馬獎的「最佳導演」提名，但今晚是他的第一座導演金馬獎，馬英力就表示：「盤算了一下，這是導演的第一個導演獎喔！」還開玩笑說，可能想拿獎的話「就不應該來（出席金馬獎）」，主持人就緩頰，只要作品夠好，金馬獎就會頒給你。馬英力對於老公得獎，直言心情複雜、意想不到，但高興的比例居多，回想拍片時碰到疫情的記憶，「打開電腦也是疫情前發生的事，疫情期間被關在鄉下，把以前的東西編成故事，後來編不下去，因為窗外事件變了（疫情爆發）。」問及有傳訊息給婁燁了嗎？她說有，但老公沒說什麼，只有回應「又完成了一件事」。其實《一部未完成的電影》是以紀錄片的方式講述中國爆發新冠疫情3年的內容，曾引來兩極評價，作品最後遭到政府壓制，最終被「豆瓣」刪掉影片條目，成為禁片無法在中國上映，不過台灣確定12月20日上映，問及現在能在台灣被觀眾看見的心情，馬英力說：「只要能上映，不管在哪都開心，多一個地方多一份開心。」那導演有機會來台宣傳嗎？馬英力表情略顯為難、難以回答：「12月20日很快（快到了）...」，主持人就出面緩頰：「訊息帶回去給導演。」