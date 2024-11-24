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▲《影后》女主角謝盈萱（左）一登上金馬獎舞台，百萬珠寶就噴飛，但她臨危不亂，拿著珠寶配合許芳宜致詞。（圖／金馬提供）

▲許光漢、吳君如在金馬獎台上激吻。（圖／myvideo）

▲曾敬驊在頒發「最佳新人」時，還沒進入入圍名單影片就想打開信封，讓袁澧林急忙阻止。（圖／金馬提供）

▲丁海寅在金馬獎頒獎典禮的隔壁場地辦見面會，劉冠廷開玩笑揪許光漢去踢館「辦簽名會」。（圖／台視YouTube）

▲劉冠廷金馬主持失言，吳君如當場臉垮。（圖／翻攝自myvideo）

第61屆金馬獎頒獎典禮昨（23）日晚間在台北流行音樂中心舉行，演員劉冠廷獨挑大樑擔任典禮主持人，本屆大獎都不留台灣，中國片《一部未完成的電影》奪下兩項大獎「最佳導演」、「最佳劇情片」，典禮過程中意外、笑料不斷，《NOWnews今日新聞》特別整理典禮5大尷尬亮點，不但擔任頒獎人的曾敬驊狂出包，劉冠廷的尷尬主持風格也成為關注焦點，被網友形容「又尬又好笑」。謝盈萱、許芳宜擔任「最佳動作設計」、「最佳紀錄短片」、「最佳紀錄片」頒獎人，一上台就雙手合十並上演武打戲，許芳宜還突然掐住謝盈萱的脖子，謝盈萱害怕小心的提醒：「珠寶很貴....」豈料下一秒謝盈萱的手鏈就掉地，許芳宜蹲下幫忙撿，隨後「貼臉」謝盈萱，讓謝盈萱不知所措。許光漢、吳君如在頒發最佳原著劇本時，吳君如突然忘詞，看著身旁的許光漢，「因為我有種戀愛的感覺。」要許光漢親她一下，她才會像白雪公主一樣「甦醒」，許光漢也霸氣抓住吳君如的頭，兩人在台上「擁吻」，台下入圍者全笑瘋，夏于喬還不斷「海豹式鼓掌」，曾國城則是看到嘴巴開開，表情失守，讓大批「許太太」崩潰。曾敬驊在頒發「最佳新人」時，還沒進入入圍名單影片就想打開信封，讓袁澧林急忙阻止，不僅如此，兩人頒發「最佳動畫短片」的引言過程，引用日本動畫大師宮崎駿的動畫作品《蒼鷺與少年》，在台上學了一段片中角色「蒼鷺」的說話聲音，卻疑似演講稿沒對上，亂成一團，緊急宣布進入入圍影片，現場氣氛尷尬。主持人劉冠廷開場表現引發兩極評價，他甚至搞笑Cue跟軍中告假來頒獎的許光漢，相約一起去隔壁的丁海寅見面會門口「舉辦簽名會」，許光漢竟然配合答應表示：「身為公益大使，本來就是要傳遞愛，所以沒問題！」之後劉冠廷更是來一段串場，演自己要辦簽唱會卻沒人理，笑果十足。劉冠廷獨挑大樑主持金馬，自嘲不懂唱跳，虧2022年主持金馬開口唱《謝謝儂》的謝盈萱，台下拍到謝盈萱直接給了一個臭臉，劉冠廷急著解釋，「學姐學姐很棒，是我爛我就爛！學姐不好意思，是我爛！」Cue到吳君如時，劉冠廷興奮喊，「好久不見！」當吳君如開心揮手時，劉冠廷告白，「從小看妳的電影。」讓吳君如瞬間臉垮，又尬又好笑的「劉氏」幽默引起評價兩極。