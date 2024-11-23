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▲謝盈萱臉臭全被拍。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼劉冠廷金馬主持點名吳君如，說「從小看妳電影」讓她瞬間臉垮。（圖／翻攝自myvideo）

劉冠廷今（23）日獨挑大樑主持金馬，開頭就自嘲，「這是我第一次主持金馬獎，應該是最後一次，既然是最後一次，《餘燼》現正熱映中。」不忘替自己的電影打廣告，接著自嘲不擅長唱跳，鏡頭拍到台下謝盈萱，虧謝盈萱曾在金馬主持上唱歌，謝盈萱馬上臉臭。讓PTT、Threads上都熱烈討論，有人說他一開場就滿滿笑點，也有人說實在尷尬。劉冠廷首次主持金馬評價兩極，剛開始就自嘲不懂唱跳，虧2022年主持金馬開口唱《謝謝儂》的謝盈萱，台下拍到謝盈萱直接給了一個臭臉，劉冠廷急著解釋，「學姐學姐很棒，是我爛我就爛！學姐不好意思，是我爛！」讓現場笑聲不斷。而點名入圍者的方式也有他的「劉氏」幽默，「」點名以「媽媽」角色入圍的張艾嘉、楊貴媚、陸弈靜以及曾沛慈，但因為曾沛慈和其他入圍者的年紀比較起來，還很年輕，劉冠廷多加一句「沛姐」讓曾沛慈傻眼，全場爆笑。劉冠廷接著說，本來很替老婆孫可芳擔心，女演員是不是只剩下媽媽可以演，但後來發現演媽媽可以有這麼多層次，「那我就放心了，不想演媽媽就可以演女兒。」接著點名以「女兒」角色入圍的劉奕兒、夏于喬，緊接著Cue到吳君如，劉冠廷興奮喊，「好久不見！」當吳君如開心揮手時，劉冠廷告白，「從小看妳的電影。」讓吳君如瞬間臉垮，還虧要是吳君如演《角頭》，應該沒人打得過她，讓現場再次帶起高潮。接著劉冠廷要入圍男配角的曾國城不要這麼厲害，「不然我也出一個劉拌麵好了P.K一下好了。」劉冠廷提到演藝圈的人很容易有容貌焦慮，例如他自己，接著點名春風，「還好春風的入圍打破了這個迷思，帥有很多種，許光漢，他今天有來！導播拍他！」接著跟許光漢說，不能輸給對面辦粉絲見面會的韓星丁海寅，「我們等下去前面擺桌子，我們來辦簽名會。」許光漢也很配合回應，「身為公益大使，就是要傳遞愛，所以沒問題！」劉冠廷的「劉氏幽默」評價兩極，不少網友討論，「劉冠廷金馬主持有夠好笑，不可能才剛開始就一堆笑點」，「劉冠廷，好難看又好好看」、「開場的來賓介紹真夠尬」。