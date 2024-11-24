我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太陽在舞台上跌倒後立刻起身，完全沒有卡頓，讓許多粉絲還以為是設計好的動作。（圖／Mnet K-POP YouTube）

▲BIGBANG合體後一連表演了3首歌曲，誠意滿滿。（圖／Mnet K-POP YouTube）

MAMA頒獎典禮昨（23）日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，最令粉絲難忘的舞台莫過於BIGBANG合體，這是BIGBANG睽違9年首度再登MAMA表演，3人一連帶來新歌〈HOME SWEET HOME〉及〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉組曲，掀起回憶殺。事後MAMA也將表演片段上傳，有眼尖網友發現BIGBANG成員太陽在舞台上勁歌熱舞時其實有不小心摔倒，所幸他沒有受傷也立刻「反彈」起來繼續跳舞，讓不少粉絲都訝異直呼：「還以為是設計好的」、「不說真的沒看出來」。BIGBANG隊長GD昨日登場表演後，一連帶來歌曲〈無題Untitled〉、新歌〈POWER〉，接著又和隊友太陽、大聲合體，3人嗨跳日前才發布的新歌〈HOME SWEET HOME〉，讓全場尖叫聲不斷。但太陽跳舞時太賣力，一個不小心竟當場在舞台滑倒，膝蓋直接跪在地板上；不過當下太陽表現得相當鎮定，他立刻反彈似的站起身子繼續熱舞，小小插曲完全不影響舞台完美程度，甚至有許多粉絲還以為是設計好的動作。事後MAMA也將表演片段陸續上傳YouTube，有歌迷在回味BIGBANG舞台時才發現太陽跌倒的瞬間，被他的超強反射能力嚇壞，紛紛留言稱讚，「跌倒能跌成地板動作之般絲滑，也是不簡單」、「跌得這麼帥也是一種專長」、「說實話我還挺心疼的」、「我也是看回放才發現太陽跌倒，以為地板動作還剛好對到拍」、「真的是大前輩級的，跌倒都能處理的很好」、「我一開始還真的以為是舞步」。其實太陽和大聲都不在這次的MAMA表演嘉賓名單內，驚喜登場當下讓歌迷們相當難忘，除了粉絲，坐在台下歌手席的偶像，包含(G)I-DLE、aespa、SEVENTEEN也全都看傻，SEVENTEEN成員更一度震驚到摀住嘴巴，接著台下眾人也都紛紛起身搖擺，跟著音樂一起舞動，嗨翻京瓷巨蛋。這也是BIGBANG繼2014年後，首度在MAMA帶來團體舞台，精采表現絕對沒讓粉絲失望。