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▲當排便次數增多、有殘便感，或覺得排便困難，腹瀉、便秘交替出現，大便帶血或黏液等，都要多注意。（示意圖／取自Unsplash）

根據國民健康署公佈的2021年癌症登記資料，大腸癌全年新增個案達1萬6238人，在十大癌症中排名第2，在男性癌症則居於首位，達9297人，而在女性癌症中也高居第3，有6941人。國泰醫院大腸直腸外科主任張世昌說，目前確切原因未定，不過許多資料顯示，城市居民發病率高於農村，推測病因與環境、生活方式、飲食型態等有關，特別是飲食若肉類、脂肪、精製碳水化合物偏高，且纖維成份缺乏，容易使糞便在腸道停留較久，糞便中各種致癌物對腸壁作用的時間延長，可能是重要的致癌因素之一。此外，高脂肪飲食富含膽固醇，會刺激分泌更多的膽汁，使更多膽酸進入腸道，這會增加腸內容物中膽固醇含量，而膽固醇經腸道內厭氧菌的作用，將產生致癌物或促致癌物質，進一步誘發大腸癌。張世昌也說，某些危險因子如腺瘤、家族性大腸息肉症或慢性潰瘍性結腸炎等，則被認為是大腸癌的癌前病變，與大腸癌關係密切。張世昌表示，早期患者常無症狀，隨著病灶不斷擴大，可能出現以下各種不適。■腹部隱痛或脹氣，肛門深處疼痛或有異常感。■大便習慣和大便性質變化。患者常有排便次數增多、排便不盡而有殘便感，或覺得排便困難，或頻頻產生便意等。此外，病人可能發生腹瀉或便秘，也可能腹瀉、便秘交替出現，且大便常帶血或黏液。■腫瘤出血引起慢性失血，導致胃腸功能下降，營養物質的吸收、消化出現問題，患者可能發生貧血、消瘦、乏力及心悸等症狀。■由於腫瘤壓迫，可能發生急性腸阻塞、腸穿孔與腹部膿腫及腹膜炎症狀。■晚期患者由於腫瘤侵犯鄰近器官，男性可能產生頻尿、排尿困難，女性則可出現陰道出血或陰道直腸瘻管。張世昌指出，最有效方法是手術切除，包括傳統剖腹手術及微創腹腔鏡手術等，都有根治的效果，若不能進行根除性手術者，可改採取姑息性手術。一般而言，除了發生黃疸、腹水等晚期病症外，所有患者均應積極接受手術、切除病灶。張世昌建議，民眾應多吃蔬果，少吃肉類、高油脂、燒烤食物，並培養運動習慣，且應定期篩檢，50歲以上應每1~2年接受糞便潛血檢查，但若有息肉症、大腸癌病史或家族史，則應進行大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。