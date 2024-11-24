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▲23日下午，高雄一名70歲老婦，提著一袋舊衣服聲稱要「送給小孩」，隨後前往後山的「紅毛山」，未料整整失蹤18小時，直到24日上午，警消才發現老婦蹤跡。（圖／翻攝畫面）

23日下午，高雄一名70歲老婦，提著一袋舊衣服聲稱要「送給小孩」，隨後前往後山的「紅毛山」，未料竟整整失蹤18小時，家屬焦急通報警方協尋，直到24日上午，警消才發現老婦蹤跡，詭異的是，老婦以「倒栽蔥」方式跌進土堆，全身擦挫傷且眼眶瘀青，獲救時老婦情緒激動，無法說明失蹤經過，被送往旗山醫院治療。據了解，老婦居住在杉林區木梓里，昨天下午4時許，聲稱要「拿舊衣服給小朋友」，並前往住家後山「紅毛山」，但直到當天晚間，老婦都遲遲未返家，家屬焦急報案，警消及當地里民紛紛動員搜救，卻尋人未果，直到今天上午，才發現老婦「倒栽蔥」跌落土堆裡，一袋舊衣物散落身旁。老婦被發現後，全身擦挫傷、眼眶瘀青紅腫，也有脫水現象，消防員立即給予靜脈注射，並替老婦保暖措施，之後緊急送往醫院救治。因婦人有輕微失智，對於上山失聯的過程無法完整交代，也無法解釋為何要送衣服給小孩。但讓里民疑惑的是，發現婦人的位置並不隱蔽，為何多人上山都尋人未果？隱約傳出又有「魔神仔」出沒，另外，2年前也有一名70多歲的失智婦，離家後失蹤，警方最後在杉林大橋附近找到其遺體。