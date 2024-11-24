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▲曾豪駒曬出馬力歐無敵星星，並信心喊話。（圖／翻攝Threads@diaog）

▲稍早根據官方資料，本屆中華隊是這次12強賽最年輕的隊伍，平均年齡僅24.5歲，在12支球隊中排名最後。（圖／NOWnews製圖）

2024世界棒球12強賽今（24）日晚間即將產出冠軍隊伍，中華隊從賽前一路不被看好，到現在擊敗世界各國強隊，闖入總冠軍賽挑戰日本武士隊，過程感動無數國人。對此，總教練曾豪駒也發出「無敵星星」喊話，讓球迷感動留言：「謝謝總欸讓我們看到這麽棒的比賽！」台日大戰即將在今（24）日晚間18點開打，中華隊總教練曾豪駒在下午於Threads上發出眺望東京大巨蛋的視角，並拿起馬力歐撞上無敵星星的吊飾，上面還寫著Taiwan Champion999，隨後更附註表示：「無論如何都是最好的故事，盡全力毫不保留～享受過程！」貼文曝光後，大批台灣球迷與網友紛紛留言給予喝采，「無論今晚比賽結果如何，龍貓教練已經帶領團隊讓全世界看到我們的實力」、「不一定要珍稀食材就能炒出一道超頂的極上料理，濃淡甜鹹火候斟酌，龍貓總欸有料」、「感謝總欸讓我們看到這麽棒的比賽！」、「希望今天大家都有無敵星星」。事實上，中華隊在本次12強開賽之前，曾被日本媒體評為16隊中實力排名第15的吊車尾隊伍，國內球迷起初也對於曾豪駒總欸選擇選手陣容頗有質疑，不過這些批評的言論，通通都在台灣英雄打出歷史最佳成績之後，直接煙消雲散了，且無論今晚結果如何，都將是台灣棒球史上最驕傲的一筆紀錄。