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全國藥師公會全聯會「藥事服務體系計畫」獲食藥署支持，提供民眾安全、有效、便捷用藥服務。據今（2024）年成效調查，91%民眾接受藥師專業建議，用藥問題的解決效率提升至98%，目前已有近700家社區藥局導入藥事照護服務，顯示出提升藥事體系之成效。理事長黃金舜表示，未來將持續投入資源改善社區藥局設施，推動更全面的無障礙環境，強化藥事服務普及性及品質。藥師公會全聯會的「藥事服務體系計畫」主要以「建構藥事照護體系」、「推動無障礙藥局環境」及「完善藥事執業品質」3大主軸為方向。藥師公會全聯會今（24）日舉行「社區藥局藥事服務的革新與未來趨勢」研討會，由理事長黃金舜代表，傳達著藥事照護的重要性。他表示，單靠傳統調劑服務無法滿足現代病患的需求，藥師不僅提供藥品，而是在於保障病患的用藥安全，提供專業健康指導，是全民健康不可或缺的一環。同時，計畫也投入資源改善社區藥局設施，推動更全面的無障礙環境，確保行動不便者，方便獲得用藥指導。藥師公會全聯會副秘書長劉亮君描述個案，1名患者因罹患末期食道癌，使用管制藥品，藥師扮演著送藥、用藥整合服務，詳細解釋每項藥物的使用方法，並協助調整劑量，改善病患的症狀。不只如此，藥師也與家屬合作，據病情調整用藥方案，確保患者獲得最佳的舒適照護，突顯藥師為居家安寧照護中的關鍵角色之一。藥師公會為表彰在藥事服務方面表現優異的社區藥局及藥師，特別邀請食藥署署長莊聲宏親自頒發「藥事照護服務獎」。署長莊聲宏表示，計畫不僅提升了民眾用藥的安全性，亦讓藥師能更深入參與社區健康管理，期望未來能持續強化藥事服務的普及性及品質，讓更多民眾受益。為因應高齡化社會需求，藥師公會全聯會也投入大量資源改善社區藥局設施，推動無障礙環境建置，確保行動不便者能便利獲得用藥指導。展望未來，公會將持續提升藥師專業能力，深化藥事照護品質。藥師公會全聯會理事長黃金舜感謝各界支持，呼籲社會共同參與推動藥事服務體系，攜手打造健康台灣。這項計畫不僅展現藥師角色的轉型成功，更標誌著台灣醫療體系邁向更完善的里程碑，讓民眾在用藥方面獲得更周全的照護與保障。