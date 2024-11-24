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▲世界棒球12強台日冠軍爭霸餐廳人手一機緊盯直播，日本球迷對林昱珉表現讚不絕口。（圖／記者路皓惟攝）

2024世界棒球12強賽冠軍戰今（24）日晚間於東京巨蛋舉行，中華隊與日本兩強展開終局之戰，爭奪本屆賽事最高榮耀。走進東京街頭，冠軍戰的熱烈氣氛無所不在，餐廳內的客人邊用餐邊拿著手機緊盯比賽直播，足見日本人對棒球的重視與狂熱。晚餐時段走進東京都內一家人氣餐廳，店內人聲鼎沸，但顧客們的目光卻不約而同集中在手機或電視螢幕上，彷彿將餐廳瞬間變成棒球場看台。根據日本媒體調查，棒球依舊是日本人最喜愛的運動之一。據《朝日新聞》最新調查顯示，有超過60%的日本人認為棒球是「國民運動」，而在2023年經典賽日本隊奪冠後，棒球的關注度更攀上史上新高，無論是男生或女生，棒球在國高中生眼中都是最愛的運動。此外，本屆世界12強賽，日本隊的每場比賽平均收視率高達15%以上，再次證明棒球在日本的強大影響力。日本人對棒球的熱情從不僅限於球場，甚至滲透進日常生活。此次世界12強賽票房極佳，尤其是與台灣的兩場比賽，更是一票難求，昨日東京巨蛋滿場，場外的日本武士棒球專賣店也是人潮爆滿，銷售業績爆棚。