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2024年世界棒球12強賽進入最終高潮，中華隊今（24）日冠軍賽決戰日本武士隊。比賽進行至5局上，中華隊靠著捕手林家正陽春全壘打先馳得點，隨後陳傑憲再補上三分砲。回顧本屆比賽，中華隊在「先得分」的比賽中，最終全部都勝出，今晚中華隊能否延續「先得分必勝」公式，值得期待。本屆賽事中華隊只要先得分，最終都會贏球。預賽首戰6：3擊敗南韓時，中華隊在2局下靠著陳晨威開轟先馳得點；接著在2：1險勝多明尼加之戰，同樣是江坤宇3局上率先開轟突破對方防線，中華隊順利拿下勝利。接著對上澳洲，中華隊首局便首開紀錄，終場以11：3大勝，預賽最後一場交手「紅色閃電」古巴，吉力吉撈．鞏冠3局上開轟，幫助中華隊打破僵局，終場中華隊以2：0完封古巴。進入東京舉行的超級循環賽，中華隊8：2打爆美國，也是在4局上憑藉張政禹二壘安打率先得分。從預賽到超級循環賽，中華隊獲勝的5場比賽之中，全部都是先得分，所以台灣先得分的勝率高達100%，今晚台灣棒球有望斬斷日本27連勝，勇奪世界首座成棒國際賽冠軍。