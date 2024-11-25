我是廣告 請繼續往下閱讀

24日晚間，基隆市知名觀光景點「基隆塔」，傳出有女子墜落身亡，基隆市消防局獲報趕抵，女子頭部及骨盆嚴重破裂、明顯死亡未送醫。警方將進一步釐清女子墜塔原因。據了解，死者為57歲洪姓女子，就居住在基隆塔附近，昨天晚間7時許，洪女攀上基隆塔高處之後墜落。事實上，這並非「基隆塔」第一次發生事故，今年6月間，一名40多歲周姓男子也墜落身亡，該事件發生後，基隆市府也緊急加裝阻擋設施。如今又傳出墜落身亡事故，基隆市政府文化觀光局緊急宣布，自本月25日起，暫停開放基隆塔，將待巡檢相關設施並加強安全管理後，才會再公告開放日期。開放後也將進行管制，以避免類似憾事再度發生。此外，市府社會處也將同步關懷家屬，給予必要協助。