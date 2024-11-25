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總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）去年遭爆與李姓隨扈發生不倫戀，今（25）日有週刊報導，以「谷辣斯不倫補槍」為題，刊登Kolas 及李姓隨扈戀情系列報導。李姓隨扈因此在臉書發文，怒批「報導根本不實在」，並說自己和前妻，多次告訴記者，不要報導不實的內容，但是記者執意要寫，而且不顧隱私與孩子。李姓隨扈更直接秀出對話截圖，反擊記者，文末還寫上「拜託政治離開我與我的家人，還給我活下去的空間」。李姓隨扈分三點刪文原因，他直指被記者誘導，已經告訴記者不屬實，因為他在發文時，和前妻在一起討論監護問題，在情緒失控下，為迎合前妻才發文，但馬上就刪除，他強調自己寫的真的不是事實。第二點刪文的原因，是涉及損害名譽與誹謗他人，記者不顧李姓隨扈與前妻的意願，像編劇腦補，想寫就寫，完全不同情當事人感受，還說為什麼媒體不能放過我及我的家人，我真的很痛苦。第三點，李姓隨扈說離婚後，想要爭取孩子監護權，要修復親子關係，但已經不知道該怎麼辦了。一年多前週刊不查證的報導，到現在還不放過，誘導式的報導與對話，一直不斷報導，孩子都會長大，他們都會看新聞，我該怎麼活下去。李姓隨扈也直接公開，前妻與記者的對話截圖，證明所言不假。本報記者致電李姓隨扈，電話隨即被接起，李姓隨扈聽到記者電話，立即說明週刊報導不實，要力抗媒體，且正在跟前妻討論監護權問題，隨即電話被一名女子接過去，僅說「不方便接受採訪」就掛斷電話。鏡週刊今日報導，李姓隨扈先前在臉書貼文，說明與Kolas在2022年花蓮縣長選舉時，所傳不倫緋聞是真的，而且1周約會1次，Kolas明明與他在一起卻不承認，還承諾他只要風波一過，就會好好在一起，甚至教他如何離婚比較快，他照做與前妻離婚後，才心碎發現這一切都是谷辣斯的謊言。但該篇貼文不久後就被刪除，不久後李姓隨扈又在其臉書發文，還附上其前妻與鏡週刊記者溝通對話，證明媒體報導不實。