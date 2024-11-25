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全國電子黑色星期五購物狂潮震撼登場，從11/25開始至11/30，全館家電與數位商品祭出前所未有的超值優惠，讓消費者買得開心、省得徹底。此次活動中，指定大家電5折起，並推出滿額送會員點數的超值方案，消費滿1萬元即贈1,000點會員點數，滿2萬元送2,000點，以此類推。會員點數1點等於1元，消費者可於下次購物時無上限折抵消費金額，等於現省現賺，超值優惠讓人無法抗拒。除了家電特殺折扣，數位商品的驚喜優惠同樣讓人難以抗拒。全國電子針對筆電及數位3C商品推出多樣好康，凡購買指定筆電，即贈1,000元折價券或高效能電競滑鼠、防水筆電包、集線器組合等實用好禮三選一；同時，全國電子還加碼數位狂歡季抽獎活動，單筆消費滿5,000元即可登錄參加抽獎，有機會贏得SAMSUNG 65型QLED顯示器、iPhone 16、PS5等萬元豪禮，讓每位消費者都能滿載而歸。本次黑色星期五購物節，全國電子還與多家知名品牌，如LG、聲寶攜手合作，推出品牌聯合慶典，將優惠幅度拉至新高點，帶來諸如加碼送豪禮、1元加購精品等活動，讓消費者在選購家電時，還能額外獲得iPad、空氣清淨機、高性能電鬍刀、電子鍋等高價值好禮，優惠內容令人心動不已。此外，全國電子特別關注消費者的廚房與衛浴需求，各式廚衛商品也在此次活動中享有88折起的破盤價，並提供專業的原廠機師到府安裝服務，確保每一位顧客都能安心使用高品質商品。活動期間購買熱水器、瓦斯爐、抽油煙機等商品，還能享有加碼贈送餐具組等好康，實現一站購足的便利購物體驗。值得一提的是，全國電子此次針對空調商品推出超實惠會員的專屬活動，下載全國電子APP綁定會員，預約空調場勘並完成場勘購買空調不僅享有現折最高1萬元的優惠，還有總統級精緻安裝服務及8年免費延長保固，讓家庭在寒冷季節裡也能溫暖舒適。消費者若汰舊換新購買節能1級的空調或冰箱，更可同時申請經濟部與財政部的節能補貼及退稅方案，最高享有5,000元補助，只到今年底，趕緊跟上這波補助列車，錯過就沒了。今年黑色星期五，就到全國電子，盡享超值折扣與驚喜好禮，讓購物變得更有樂趣！