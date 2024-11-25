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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

台灣不噴香檳獲日本球迷好評！昨（25）日對全台棒球迷來說是魔幻的一夜，世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本隊，奪下史上首座的3大國際賽事冠軍，成為實質的世界冠軍，中華隊總教練曾豪駒賽後坦言，雖然主辦方提案可以噴香檳慶祝，但為了尊重對方主場，最後決定婉拒。如同總教練曾豪駒在複賽開打前，接受媒體訪問曾說：「我們正在創造自己的故事，人生有無限可能，做了才知道能不能實現。」中華隊在總冠軍戰，面對在預賽、複賽都輸過1次的大魔王日本，以4：0完封勝，斬斷對手在國際賽的27連勝紀錄，讓不少球員當下都喜極而泣。事實上，日方曾提出方案想為中華隊準備香檳慶祝儀式，不過中華隊選擇婉拒，關於背後原因，網友留言寫道：「這是個充滿敬意的決定」、「台灣真的有很棒的禮儀」、「即使輸了也很甘願」、「我希望台灣能這麼做，相信日本人也會祝賀他們」、「台灣真的很紳士」、「即使到最後都還是很帥」等。