台灣不噴香檳獲日本球迷好評！昨（25）日對全台棒球迷來說是魔幻的一夜，世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本隊，奪下史上首座的3大國際賽事冠軍，成為實質的世界冠軍，中華隊總教練曾豪駒賽後坦言，雖然主辦方提案可以噴香檳慶祝，但為了尊重對方主場，最後決定婉拒。日本媒體報導該消息後，獲得大量網友、球迷好評，甚至有留言反諷：「和在投手丘插旗不同」，意指2006年經典賽後，韓國隊擊敗日本隊後，在東京巨蛋投手丘插上國旗的爭議事件。
日媒報導不噴香檳原因 網友激讚：紳士
如同總教練曾豪駒在複賽開打前，接受媒體訪問曾說：「我們正在創造自己的故事，人生有無限可能，做了才知道能不能實現。」中華隊在總冠軍戰，面對在預賽、複賽都輸過1次的大魔王日本，以4：0完封勝，斬斷對手在國際賽的27連勝紀錄，讓不少球員當下都喜極而泣。
事實上，日方曾提出方案想為中華隊準備香檳慶祝儀式，不過中華隊選擇婉拒，關於背後原因，曾豪駒解釋道：「這是屬於日職的場地，我們當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」而這次訪問也被多家日本媒體報導，包含《The Answer》、《體育日本》、《Full-Count》等，掀起日本網友熱議。
網友留言寫道：「這是個充滿敬意的決定」、「台灣真的有很棒的禮儀」、「即使輸了也很甘願」、「我希望台灣能這麼做，相信日本人也會祝賀他們」、「台灣真的很紳士」、「即使到最後都還是很帥」等。
甚至，有留言提起2006年經典賽，韓國擊敗日本之後在東京巨蛋的投手丘插上國旗的舉動，說道：「這舉動和韓國有很大不同」、「反觀韓國隊哈哈」、「這與把國旗插在土丘上的國家有很大不同」等，當時該事件引起兩國球迷激烈紛爭。
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如同總教練曾豪駒在複賽開打前，接受媒體訪問曾說：「我們正在創造自己的故事，人生有無限可能，做了才知道能不能實現。」中華隊在總冠軍戰，面對在預賽、複賽都輸過1次的大魔王日本，以4：0完封勝，斬斷對手在國際賽的27連勝紀錄，讓不少球員當下都喜極而泣。
事實上，日方曾提出方案想為中華隊準備香檳慶祝儀式，不過中華隊選擇婉拒，關於背後原因，曾豪駒解釋道：「這是屬於日職的場地，我們當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」而這次訪問也被多家日本媒體報導，包含《The Answer》、《體育日本》、《Full-Count》等，掀起日本網友熱議。
網友留言寫道：「這是個充滿敬意的決定」、「台灣真的有很棒的禮儀」、「即使輸了也很甘願」、「我希望台灣能這麼做，相信日本人也會祝賀他們」、「台灣真的很紳士」、「即使到最後都還是很帥」等。
甚至，有留言提起2006年經典賽，韓國擊敗日本之後在東京巨蛋的投手丘插上國旗的舉動，說道：「這舉動和韓國有很大不同」、「反觀韓國隊哈哈」、「這與把國旗插在土丘上的國家有很大不同」等，當時該事件引起兩國球迷激烈紛爭。
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