鄭雨盛爆出有兒子，但堅持不娶孩子的媽文佳菲，甚至還去做親子鑒定才決定「當爸」，並表示會負起養育責任，種種行為讓人看不懂，如今媒體爆料真正原因，文佳菲只是「跑友」，鄭雨盛有未公開的「正牌女友」，但並非日前傳出的緋聞對象申鉉彬，是一名圈外普通女性，隨著消息曝光，鄭雨盛也被網友怒批是「世紀大渣男」。
韓媒一開始報導，鄭雨盛和文佳菲是在2022年認識並發生多次關係，女生去年6月懷孕，鄭雨盛10月得知後跑去做親子鑒定，確定是自己的骨肉後，「願意負起養育兒子的責任」但不要結婚，孩子也在今年3月出生。接著記者今天接續爆料，未婚生子的事情曝光前，女方一直想結婚，鄭雨盛依舊不肯，彼此產生矛盾，所以女生公開這「未婚生子」的消息，至少確定孩子有生父的存在，目前鄭雨盛依舊沒結婚打算，2人將作為父母的角色，各自為孩子提供最好的成長環境，鄭雨盛公司表示：「目前正在就孩子的撫養方式進行最佳方向的討論，作為父親，他將對孩子盡全力負責。」
這種種操作讓網友看不懂，不解鄭雨盛跑去做親子鑒定，最後證實是自己小孩，那為何不娶對方？原來2人是「跑友」的關係，《Ten Asia》稍早獨家踢爆鄭雨盛其實有一名交往多年的戀人，根據身邊相關人士透露，這名非演藝圈的女性與鄭雨盛的關係長期穩定，公開的程度已經達到被稱為「清潭洞夫婦」的李政宰與林世玲一同雙人約會的地步。
媒體也分析透露，鄭雨盛與正宮交往超過一年，而文佳菲懷孕的時間是在去年6月，假設鄭雨盛是在與文佳菲斷絕關係後才開始這段戀情，那鄭雨盛就是在「有小孩存在」的情況下交往，不論哪種情況都無法逃避道德上的責任。據悉，鄭雨盛的正宮在得知男友有兒子並知道文佳菲的存在後，感到震驚不已。
報導現在也出現不同內容，文佳菲發現懷孕後一直提出希望結婚，但鄭雨盛果斷拒絕，並詢問她的需求，文佳菲沒有回答並中斷聯繫，直至臨近生產才再次聯繫鄭雨盛，但鄭雨盛的決定並未改變、堅持不結婚，而鄭雨盛的態度只是願意以金錢負責，所以文佳菲才在社交媒體上公開孩子，舉動被認為是對此事件的勇敢宣戰。
鄭雨盛的行為被指表裡不一，曾大力提倡救助難民的他，卻只願對自己的親生骨肉和其母親提供經濟支持，而非承擔全面責任，態度被網友怒批虛偽，「在呼籲保護難民之前，先對自己的親骨肉負起責任吧！」他過往塑造的善良、正直形象，如今因為缺乏道德澈底崩塌。文佳菲聲明全文「點此」觀看。
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