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2024年世界棒球12強賽，中華隊昨晚在冠軍戰擊敗日本隊，拿下首座冠軍獎盃，締造國家隊歷史新篇章，讓全台民眾為之瘋狂，對此美國在台協會（AIT）發文祝賀台灣奪冠，大讚曾經在美職、日職奮鬥過的球員與台灣的職棒球員組成韌性十足的冠軍隊伍，獎盃的背後是跨國的友誼、交流與運動家精神，賽事結束，友誼不滅，「台美友好，台美日友好」，文末更標籤「連大谷翔平也恭喜」。對於台灣在12強奪冠，AIT表示，大家還沉浸在昨晚的感動中嗎？棒球就是這麼能帶動團結與友誼的運動，除了美國隊總教練Mike Scioscia在台美戰後稱讚台灣球員的表現外，在美委戰中擊出致勝全壘打的台灣之友 Ryan Ward也收到許多來自台灣的友好訊息，昨晚台灣先發的強力投捕組合林昱珉及林家正都有旅美經驗，這些點點滴滴的交流累積，都是這一屆賽事如此感動人心的養分。AIT指出，這些曾經在美職、日職奮鬥過的球員與台灣的職棒球員組成韌性十足的冠軍隊伍，獎盃的背後是跨國的友誼、交流與運動家精神，賽事結束，友誼不滅，「台美友好，台美日友好」，文末更標籤「連大谷翔平也恭喜」。