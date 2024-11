我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼12月來台的日本、韓國藝人資訊表。(圖/LDH愛夢悅、大鴻藝術 BIGART、D-SHOW、K-MONSTAR、天空娛樂、SHOW Office、數位至匯、華貴娛樂、星石娛樂、旺德福音樂經紀、Live Nation Taiwan 理想國、Dream High Entertainment、寬宏藝術、宝島唱片、Nice Shot 好攝創意、遠雄創藝、藝尚Artique Production、寬寬整合行銷、台北旅遊網、FU Entertainment、K-monstar)

2024年只剩下1個月,為了迎接2025的到來,Super Junior-L.S.S.成員利特、始源、神童,以及Apink、MAMAMOO輝人都將在31日來台參加台北市、淡水、台中等地區的跨年晚會,陪台灣歌迷為年末做完美Ending。此外,剛在MAMA合體BIGBANG的太陽,也將在本月來台開演唱會,黃寅燁、庭沼珉(又譯:庭沼玟)也會接力登台會粉絲,整個12月熱鬧非凡! BIGBANG上週(11/23)在MAMA世紀合體 ,讓等了9年的V.I.P(官方粉絲名)回憶湧現,表演的不敗金曲《Bang Bang Bang》、《FANTASTIC BABY》更是讓K-POP骨灰級粉絲哭翻天!台灣歌迷也久等了,成員太陽將於12月14日晚上6點在「台北流行音樂中心」舉辦演唱會,屆時有望帶來BIGBANG夯曲,詳情請至主辦臉書查詢。韓劇男女神黃寅燁、庭沼珉也將於12月14日、15日來台,接力在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會,讓追劇《女神降臨》、《偶然成為家人》而愛上黃寅燁的觀眾,以及因為韓版《惡作劇之吻》、《媽媽朋友的兒子》認識庭沼珉的粉絲,都直呼超期待。選秀《SCOOL》粉絲演唱會出席:利特、李洪基、YUJU、崔容俊時間:12月1日(日)14:00地點:高雄巨蛋ONF粉絲見面會時間:12月1日(日)14:00、19:00地點:LEGACY TERAmilet演唱會時間:12月1日(日)16:00地點:台北流行音樂中心浪花男子演唱會時間:12月1日(日)17:00地點:台北小巨蛋LOVELYZ演唱會時間:12月1日(日)17:00地點:台大綜合體育館一樓THE RAMPAGE演唱會時間:12月1日(日)18:00地點:Zepp New Taipei2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會時間:12月7日(六)18:00地點:TICC台北國際會議中心家入里歐演唱會時間:12月7日(六)18:00地點:Zepp New TaipeiDRIPPIN演唱會時間:12月8日(日)14:00、18:00地點:WESTAR朴志訓粉絲見面會時間:12月8日(日)18:00地點:LEGACY TERABamBam演唱會時間:12月8日 (六)18:00地點:TICC台北國際會議中心DEAN、Tabber演唱會時間:12月12日(四)20:00地點:Zepp New TaipeiCentimillimental演唱會時間:12月14日(六)17:0012月15日(日)17:00地點:Breeze MEGA StudioBIGBANG太陽演唱會時間:12月14日(六)18:00地點:台北流行音樂中心黃寅燁粉絲見面會時間:12月14日(六)18:00地點:Zepp New TaipeiLUN8粉絲見面會時間:12月15日(日)14:00、19:00地點:CLAPPER STUDIO庭沼珉粉絲見面會時間:12月15日(日)18:00地點:Zepp New TaipeiOfficial鬍子男dism演唱會時間:12月15日(日)18:00地點:台北小巨蛋INFINITE演唱會時間:12月21日(六)18:0012月22日(日)17:00地點:林口體育館權恩妃粉絲見面會時間:12月22日(日)17:00地點:LEGACY TERADPR演唱會時間:12月28日(六)18:00地點:LEGACY TERA燦烈粉絲見面會時間:12月28日(六)19:00地點:高雄流行音樂中心Niel、Ricky粉絲見面會時間:12月29日(日)17:30地點:CLAPPER STUDIOSuper Junior-L.S.S.跨河晚會時間:12月31日(二)尚未公布出場時間地點:新北市淡水漁人碼頭、八里左岸Apink台北市跨年時間:12月31日(二)尚未公布出場時間地點:臺北市政府府前廣場MAMAMOO輝人台中跨年晚會時間:12月31日(二)尚未公布出場時間地點:水湳公園