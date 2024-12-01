2024年只剩下1個月，為了迎接2025的到來，Super Junior-L.S.S.成員利特、始源、神童，以及Apink、MAMAMOO輝人都將在31日來台參加台北市、淡水、台中等地區的跨年晚會，陪台灣歌迷為年末做完美Ending。此外，剛在MAMA合體BIGBANG的太陽，也將在本月來台開演唱會，黃寅燁、庭沼珉（又譯：庭沼玟）也會接力登台會粉絲，整個12月熱鬧非凡！
BIGBANG上週（11／23）在MAMA世紀合體，讓等了9年的V.I.P（官方粉絲名）回憶湧現，表演的不敗金曲《Bang Bang Bang》、《FANTASTIC BABY》更是讓K-POP骨灰級粉絲哭翻天！台灣歌迷也久等了，成員太陽將於12月14日晚上6點在「台北流行音樂中心」舉辦演唱會，屆時有望帶來BIGBANG夯曲，詳情請至主辦臉書查詢。
韓劇男女神黃寅燁、庭沼珉也將於12月14日、15日來台，接力在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，讓追劇《女神降臨》、《偶然成為家人》而愛上黃寅燁的觀眾，以及因為韓版《惡作劇之吻》、《媽媽朋友的兒子》認識庭沼珉的粉絲，都直呼超期待。
12月來台的日本、韓國藝人「完整行程資訊」如下：
選秀《SCOOL》粉絲演唱會
出席：利特、李洪基、YUJU、崔容俊
時間：12月1日（日）14：00
地點：高雄巨蛋
ONF粉絲見面會
時間：12月1日（日）14：00、19：00
地點：LEGACY TERA
milet演唱會
時間：12月1日（日）16：00
地點：台北流行音樂中心
浪花男子演唱會
時間：12月1日（日）17：00
地點：台北小巨蛋
LOVELYZ演唱會
時間：12月1日（日）17：00
地點：台大綜合體育館一樓
THE RAMPAGE演唱會
時間：12月1日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會
時間：12月7日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
家入里歐演唱會
時間：12月7日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
DRIPPIN演唱會
時間：12月8日（日）14：00、18：00
地點：WESTAR
朴志訓粉絲見面會
時間：12月8日（日）18：00
地點：LEGACY TERA
BamBam演唱會
時間：12月8日 （六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
DEAN、Tabber演唱會
時間：12月12日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
Centimillimental演唱會
時間：
12月14日（六）17：00
12月15日（日）17：00
地點：Breeze MEGA Studio
BIGBANG太陽演唱會
時間：12月14日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
黃寅燁粉絲見面會
時間：12月14日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
LUN8粉絲見面會
時間：12月15日（日）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
庭沼珉粉絲見面會
時間：12月15日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
Official鬍子男dism演唱會
時間：12月15日（日）18：00
地點：台北小巨蛋
INFINITE演唱會
時間：
12月21日（六）18：00
12月22日（日）17：00
地點：林口體育館
權恩妃粉絲見面會
時間：12月22日（日）17：00
地點：LEGACY TERA
DPR演唱會
時間：12月28日（六）18：00
地點：LEGACY TERA
燦烈粉絲見面會
時間：12月28日（六）19：00
地點：高雄流行音樂中心
Niel、Ricky粉絲見面會
時間：12月29日（日）17：30
地點：CLAPPER STUDIO
Super Junior-L.S.S.跨河晚會
時間：12月31日（二）尚未公布出場時間
地點：新北市淡水漁人碼頭、八里左岸
Apink台北市跨年
時間：12月31日（二）尚未公布出場時間
地點：臺北市政府府前廣場
MAMAMOO輝人台中跨年晚會
時間：12月31日（二）尚未公布出場時間
地點：水湳公園
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韓劇男女神黃寅燁、庭沼珉也將於12月14日、15日來台，接力在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，讓追劇《女神降臨》、《偶然成為家人》而愛上黃寅燁的觀眾，以及因為韓版《惡作劇之吻》、《媽媽朋友的兒子》認識庭沼珉的粉絲，都直呼超期待。
12月來台的日本、韓國藝人「完整行程資訊」如下：
選秀《SCOOL》粉絲演唱會
出席：利特、李洪基、YUJU、崔容俊
時間：12月1日（日）14：00
地點：高雄巨蛋
ONF粉絲見面會
時間：12月1日（日）14：00、19：00
地點：LEGACY TERA
milet演唱會
時間：12月1日（日）16：00
地點：台北流行音樂中心
浪花男子演唱會
時間：12月1日（日）17：00
地點：台北小巨蛋
LOVELYZ演唱會
時間：12月1日（日）17：00
地點：台大綜合體育館一樓
THE RAMPAGE演唱會
時間：12月1日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
2PM祐榮、Jun. K、尼坤演唱會
時間：12月7日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
家入里歐演唱會
時間：12月7日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
DRIPPIN演唱會
時間：12月8日（日）14：00、18：00
地點：WESTAR
朴志訓粉絲見面會
時間：12月8日（日）18：00
地點：LEGACY TERA
BamBam演唱會
時間：12月8日 （六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
DEAN、Tabber演唱會
時間：12月12日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
Centimillimental演唱會
時間：
12月14日（六）17：00
12月15日（日）17：00
地點：Breeze MEGA Studio
BIGBANG太陽演唱會
時間：12月14日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
黃寅燁粉絲見面會
時間：12月14日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
LUN8粉絲見面會
時間：12月15日（日）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
庭沼珉粉絲見面會
時間：12月15日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
Official鬍子男dism演唱會
時間：12月15日（日）18：00
地點：台北小巨蛋
INFINITE演唱會
時間：
12月21日（六）18：00
12月22日（日）17：00
地點：林口體育館
權恩妃粉絲見面會
時間：12月22日（日）17：00
地點：LEGACY TERA
DPR演唱會
時間：12月28日（六）18：00
地點：LEGACY TERA
燦烈粉絲見面會
時間：12月28日（六）19：00
地點：高雄流行音樂中心
Niel、Ricky粉絲見面會
時間：12月29日（日）17：30
地點：CLAPPER STUDIO
Super Junior-L.S.S.跨河晚會
時間：12月31日（二）尚未公布出場時間
地點：新北市淡水漁人碼頭、八里左岸
Apink台北市跨年
時間：12月31日（二）尚未公布出場時間
地點：臺北市政府府前廣場
MAMAMOO輝人台中跨年晚會
時間：12月31日（二）尚未公布出場時間
地點：水湳公園