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蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）今（25）現身第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，這是他首度參加該博覽會活動，同時也是今年第三次訪問中國。會議期間，庫克也向媒體表示非常重視中國的合作夥伴，「沒有他們，蘋果就無法取得今天的成就」。第二屆中國國際供應鏈促進博覽會於11月25日至30日在北京舉行，吸引了超過1000名中外政商界代表出席。中國官媒央視旗下媒體報導，庫克在博覽會接受媒體提問時表示，他非常重視蘋果在中國的合作夥伴，稱這些合作關係對公司至關重要。蘋果公司現場展板顯示，在蘋果全球200家主要供應商中，有超過80%在中國設有生產基地，這展現了中國製造業在蘋果供應鏈中的核心地位。這是庫克今年第三次訪問中國，此前他曾於3月訪問上海，會見主要供應商並開設新的蘋果專賣店；今年10月，庫克則與中國工業部門領導人會面，商討推動iPhone投資與銷售的相關計畫。庫克頻繁造訪中國被認為與蘋果近期在中國市場面臨的壓力有關。根據市場研究公司「Counterpoint Research」報告顯示，今年雙11購物節期間，蘋果iPhone在中國的銷量比去年同期下降兩位數百分比，顯示出市場競爭激烈，尤其是來自華為的強力挑戰。