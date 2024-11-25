資深狗仔葛斯齊爆料立委王定宇和女粉絲有不正當男女關係，指他傳「我想要妳」、命令女方「拿超級相片來道歉，快點」、「穿怎樣來見我，拍給我看」等調情訊息，王定宇以「截圖百分之百造謠、造假」嚴正否認，並對葛提告妨害名譽。葛斯齊近日透露，王定宇老婆已經透過關係人告知他實情，但王定宇今（25）日被媒體求證，斬釘截鐵說沒有小三這個人存在，對此，葛斯齊問：「派出所筆錄的照片是觀落陰來的？」並對王濫用司法感到不齒。
據《中天新聞》報導，王定宇今天被追問，自己的太太告訴葛斯齊關於他的緋聞，王一聽笑稱：「所以就是假的嘛！這一點我也提告了！請他去法院好好講！」稱葛斯齊所描繪的人事時地物，造假的部分都委請律師「一案一案告」，再被問要求神祕女子拍穿搭照片，王定宇篤定地說：「沒有個人！也沒有這件事情！」
對於王定宇的說法，葛斯齊發文：「王定宇你再說謊啊！有記者問你妻子是否已知情，你竟然敢告訴大眾是假的！王定宇你的書都讀哪去了？怎麼教育下一代？社會大眾看一下， 三年前潑漆當事人留下『X人妻很爽嗎？』這樣訊息的所在，難道不是你的服務處？這兩張截圖你王定宇也是要說是P的嗎？」並附上透過關係人向王定宇太太李淑吟通話記錄的截圖。
葛斯齊接著說：「民進黨立法委員王定宇，你真的讓台灣民眾見識到你的厚臉皮。針對神祕女的身分，你竟回應『沒有這個人！』那派出所筆錄的照片是觀落陰來的囉？王定宇，你該不會連自己老婆的臉書帳號都不認得吧！麻煩台南的鄉親睜大雙眼！」
葛斯齊不怕被告正面迎戰 喊話王定宇敗訴退出政壇
此前，王定宇指出葛斯齊連日來造假、抹黑攻擊他，已經委請律師、團隊執行長林義雄到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴，「葛斯齊的行徑相當誇張惡劣，所揭露的相關訊息、時地場景和所謂的對話截圖，百分之百造謠、造假。」王定宇表示自己內心坦蕩，將透過法院全面對葛斯齊訴究到底。
針對王定宇提出妨害名譽告訴，葛斯齊正面迎戰，「尊重王定宇的權益，我依然會堅守監督政府的責任！浪費司法資源是絕對不允許！如果我贏了，希望他能離開政治圈所有職務，還給台灣更乾淨的政治環境。」更說本次事件女主角為媒體原本跟拍的對象，「房東」顏若芳是意外被拍到的案外案。
葛斯齊強調，丟出的爆料、證據都經過查證，王定宇老婆李淑吟並非完全不知情另一半的感情狀態，暗示夫妻倆有意將這些事壓下去，「李小姐沒有被矇在鼓裡，只是怎麼跟老公王定宇去『河蟹』（大陸用語，將不力於己的事封鎖）討論這件事。」
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對於王定宇的說法，葛斯齊發文：「王定宇你再說謊啊！有記者問你妻子是否已知情，你竟然敢告訴大眾是假的！王定宇你的書都讀哪去了？怎麼教育下一代？社會大眾看一下， 三年前潑漆當事人留下『X人妻很爽嗎？』這樣訊息的所在，難道不是你的服務處？這兩張截圖你王定宇也是要說是P的嗎？」並附上透過關係人向王定宇太太李淑吟通話記錄的截圖。
葛斯齊接著說：「民進黨立法委員王定宇，你真的讓台灣民眾見識到你的厚臉皮。針對神祕女的身分，你竟回應『沒有這個人！』那派出所筆錄的照片是觀落陰來的囉？王定宇，你該不會連自己老婆的臉書帳號都不認得吧！麻煩台南的鄉親睜大雙眼！」
葛斯齊不怕被告正面迎戰 喊話王定宇敗訴退出政壇
此前，王定宇指出葛斯齊連日來造假、抹黑攻擊他，已經委請律師、團隊執行長林義雄到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴，「葛斯齊的行徑相當誇張惡劣，所揭露的相關訊息、時地場景和所謂的對話截圖，百分之百造謠、造假。」王定宇表示自己內心坦蕩，將透過法院全面對葛斯齊訴究到底。
針對王定宇提出妨害名譽告訴，葛斯齊正面迎戰，「尊重王定宇的權益，我依然會堅守監督政府的責任！浪費司法資源是絕對不允許！如果我贏了，希望他能離開政治圈所有職務，還給台灣更乾淨的政治環境。」更說本次事件女主角為媒體原本跟拍的對象，「房東」顏若芳是意外被拍到的案外案。
葛斯齊強調，丟出的爆料、證據都經過查證，王定宇老婆李淑吟並非完全不知情另一半的感情狀態，暗示夫妻倆有意將這些事壓下去，「李小姐沒有被矇在鼓裡，只是怎麼跟老公王定宇去『河蟹』（大陸用語，將不力於己的事封鎖）討論這件事。」