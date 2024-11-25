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韓國一名26歲男子為了躲避入伍服兵役，竟選擇暴飲暴食導致體重超過102公斤，最終在最後一次體檢中被認定為重度肥胖，得以改服替代役，但也因為此舉遭首爾地方法院判處一年有期徒刑。根據英國廣播公司（BBC）與《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，這名26歲男子在初次體檢時被認定適合服兵役，但為了避免入伍，因此在最後一次體檢之前暴飲暴食，每天攝取超過平常應攝入的熱量，最終導致體重超過102公斤。首爾地方法院對此就判處該名男子一年有期徒刑，緩刑執行，另外提供他設計增重計畫的友人也被判處6個月有期徒刑，不過該名友人否認犯下教唆罪，該朋友辯稱，他並未相信被告會真正付諸實行。然而，根據法院調查，這一策略顯然經過精心計劃並成功達成目的。韓國法律規定，所有18歲以上的身體健全男性均須服至少18個月的兵役，這被視為保障國家安全的重要措施。由於韓國與北韓自1950年代的韓戰後技術上仍處於戰爭狀態，兵役制度被認為是國防基石。然而，漫長的服役期與嚴苛的訓練使得一些年輕人尋求各種手段來逃避兵役，包括自殘、偽造醫療證明、賄賂官員，甚至採取如本案般的非法方式。BBC指出，這一案例凸顯了韓國年輕男性在面對兵役壓力時的掙扎與困境。一方面，社會對兵役的重視與國家安全的需要使得逃避兵役行為受到嚴厲打擊；另一方面，年輕人對長期軍旅生活的抗拒也反映出韓國兵役制度在現代社會中所面臨的挑戰。