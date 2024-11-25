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▲林襄做鬼臉被說太可愛了。（圖／翻攝自Threads）

啦啦隊女神林襄近日快閃東京替中華隊應援，雖缺席台日大戰冠軍賽，但超強魅力卻仍在發酵，甚至有日本媒體形容，林襄的IG擁有超過185萬人追蹤，是台灣最強的啦啦隊女神，而她的10秒回眸影片已經在日本瘋傳，只是影片最後她突然吐舌做鬼臉，還挑眉讓粉絲大笑，「這影片有毒，重播好多次！」林襄快閃東京替中華隊加油，在日本引起不小討論，據日媒《西日本體育報》報導，林襄是台灣職棒味全龍隊「小龍女」的成員，在IG上擁有超過百萬粉絲追蹤，在台灣晉級後趕到東京巨蛋，就是為了幫中華隊球員加油，啦啦隊女神現身球場，讓台日球迷都陷入暴動，紛紛要求合照。而林襄一則10秒回眸的影片，在網路上瘋傳，只見影片中她先是摀嘴整理表情，接著轉身望向鏡頭放電，一雙大眼睛迷暈許多粉絲，沒想到接著她突然吐舌做鬼臉，最後還驕傲挑眉，讓許多人大笑喊，「重播好多次，這影片有毒吧，太可愛了」、「是怎麼做到鬼臉可以醜得剛剛好」、「真的很可愛，太真性情了」、「齁呦嚇我一跳啦」。