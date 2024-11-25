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▲《鬼才之道》舉辦免費放映、招待觀眾欣賞，在臉書官方頁面上已公布領票的方式。（圖／摘自FB）

誰說棒球迷不能是影迷、金馬獎和12強棒球賽只能選擇其一？為了慶祝中華隊在2024世界棒球12強大賽勇奪冠軍，榮獲本屆金馬獎最多（5項）獎的《鬼才之道》將要招待觀眾免費欣賞，26日（週二）的晚間7點放映，現在就可以到西門町的國賓大戲院（台北市萬華區成都路88號）售票窗口領票，一人限領4張，至26日晚間7點開演前，送完為止。近日中華隊在12強棒球賽的戰績成為全台關注的焦點，一般認為棒球搶走了觀眾對電影的注意，因而最近的台灣票房表現頗為冷淡，連年度電影界盛事、第61屆金馬獎頒獎典禮，都因為撞上中日複賽，收視明顯受到影響，不少棒球迷更是冷嘲熱諷，表示「都不知道有金馬獎」。電影界還有片商突發奇想，認為把「棒球」和台灣電影最具市場保證的「鬼」結合在一起，也許是個不錯的點子。雖然這個題材尚未落實，卻已經有人要把「棒球」和「鬼」結合，就是《鬼才之道》決定在全台歡慶中華棒球隊拿下世界冠軍時，招待大家免費欣賞。《鬼才之道》是本屆金馬獎獲獎項數的最大贏家，主動舉辦慶祝中華隊奪冠的免費放映活動，也算是讓金馬獎和12強棒球賽之間被吵起來的「較勁」，能夠和平落幕，皆大歡喜。而且這次的放映地點在全台最具代表性的經典巨幕戲院：西門町國賓的鉅院廳，效果出色，誠意十足。《鬼才之道》透過幽默的手法，「以鬼喻人」，呈現鬼界也像人間一樣有生存鬥爭，過氣天后和當紅晚輩之間的勾心鬥角，令人絕倒，飾演天后的張榕容也入圍了本屆金馬獎最佳女配角，陳柏霖與王淨、百白等也有逗趣演出，是看了能讓人心情輕鬆、愉悅的影片，頗適合目前全台同慶的歡樂氣氛。