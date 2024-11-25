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▲曾豪駒曾和姓名學專家坦言想轉行開早餐店。（圖／黃逢逸 臉書）

2024年世界12強棒球賽，中華隊在總教練曾豪駒的帶領下，從預賽開始便以認真面對每一場比賽的態度，捨棄抓放策略，一路過關斬將，最終在冠軍賽以4：0擊敗世界排名第一的日本隊，成功奪下隊史首座世界冠軍，讓全台上下舉國歡騰，但事實上，曾豪駒2013年曾想放棄職棒轉行開早餐店，沒想到被姓名學專家黃逢逸勸阻，也才造就這次中華隊奪冠的佳績，對此黃逢逸也高興表示：「還好他沒開早餐店，真的去當教練了！」12強賽正式落幕，姓名學專家黃逢逸也在臉書上發文祝賀，更曝光中華隊總教練曾豪駒在2013年時，曾找過他談轉行，當時曾豪駒坦言：「老師，我準備要退了，明年被通知不再續，你幫我看一下開早餐店可不可以？」沒想到黃逢逸當場要他轉當教練：「轉教練比較好，最好跟球隊溝通，先在二軍當教練，薪水少沒關係，再不然去地方球隊當教練。」不只如此，黃逢逸當時更表示：「你是大支（應為隻）雞慢飛走老運，職棒老運就是球員時期中後段班，當教練反而好。」沒想到時隔11年，曾豪駒終於在12強賽熬出頭，成為帶領中華隊抗日奪冠的名牌教練，對此黃逢逸也直呼：「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練，祝福曾豪駒這大支（應為隻）雞慢飛走老運的老朋友，年年有2024年11月24日的這天！」