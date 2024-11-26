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▲2024世界棒球12強，中華隊冠軍成員黃子鵬、張奕、陳柏清、江國豪（左至右）。（圖／記者李政龍攝）

▲2024世界12強棒球賽，中華隊今晚搭機返台，桃園機場湧入大量球迷，現場氣氛相當高亢。（圖／記者李政龍攝）

戰機伴飛回家中華隊好興奮！第3屆世界12強棒球賽，中華隊斬斷日本在國際賽的27連勝，以4：0完封奪下總冠軍，創造台灣棒壇歷史。為迎接台灣英雄們返國，中華隊搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，賴清德總統更宣布以F-16戰機迎接，中職官方稍早也提供戰機伴飛畫面，並且在夜空中射出熱焰彈。至於看見機場擠滿的球迷們，他表示：「看到現場這麼多球迷，有點嚇一跳，謝謝球迷接機，真的很幸福，謝謝他們。」