戰機伴飛回家中華隊好興奮！第3屆世界12強棒球賽，中華隊斬斷日本在國際賽的27連勝，以4：0完封奪下總冠軍，創造台灣棒壇歷史。今（25）日全員搭乘晚間班機返台，賴清德總統宣布以F-16戰機升空迎接，並發射熱焰彈歡迎英雄返國。中華隊成員莊昕諺受訪透露，全隊成員都擠在窗戶旁觀看，而首度體驗到的台鋼雄鷹小將陳柏清，也笑喊：「很酷！蠻帥氣的」。
中華隊全擠在窗戶 陳柏清談初體驗
為迎接台灣英雄們返國，中華隊搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，賴清德總統更宣布以F-16戰機迎接，中職官方稍早也提供戰機伴飛畫面，並且在夜空中射出熱焰彈。
中華隊「最強拆彈手」莊昕諺透露：「有稍微看到，但因為大家都擠在窗戶，看的角度有限。」本次擔任中繼投手的江國豪則說：「看到戰機接送，真的很開心，是從來都沒有想過的事情。」
首度入選中華隊的陳柏清，談到體驗戰機伴飛初體驗，興奮說道：「有看到，很酷！看到不知道什麼彈的，但很帥氣。」至於看見機場擠滿的球迷們，他表示：「看到現場這麼多球迷，有點嚇一跳，謝謝球迷接機，真的很幸福，謝謝他們。」
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為迎接台灣英雄們返國，中華隊搭乘CI105航班放大機型凱旋回台，賴清德總統更宣布以F-16戰機迎接，中職官方稍早也提供戰機伴飛畫面，並且在夜空中射出熱焰彈。
中華隊「最強拆彈手」莊昕諺透露：「有稍微看到，但因為大家都擠在窗戶，看的角度有限。」本次擔任中繼投手的江國豪則說：「看到戰機接送，真的很開心，是從來都沒有想過的事情。」
首度入選中華隊的陳柏清，談到體驗戰機伴飛初體驗，興奮說道：「有看到，很酷！看到不知道什麼彈的，但很帥氣。」至於看見機場擠滿的球迷們，他表示：「看到現場這麼多球迷，有點嚇一跳，謝謝球迷接機，真的很幸福，謝謝他們。」
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