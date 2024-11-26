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韓國三星電子近日危機頻傳，先是15日宣布，回購總額高達10兆韓元、約新台幣2300億元的自家股票，以拯救疲軟的股價，三星集團兼三星電子會長李在鎔25日還在涉及會計詐欺和操縱股價的案子中，二審再次遭韓國檢方求處5年徒刑。現在又傳出，三星電子已通知部分高層主管卸任，並將於本月27日提早展開年終人事調動。根據《韓聯社》報導，三星電子已陸續向部分高階主管發出卸任通知，尤其是旗下的「半導體事業暨裝置解決方案事業部（Device Solutions，DS）」，因為業績不佳，受到影響最大。報導聲稱，往年三星電子是在12月初依序進行CEO人事、高階主管人事和組織重組，但去年提早到11月底進行，今年也略有提前，據悉是為了克服一系列危機，做好未來準備。在前一天遭檢方求刑5年時，李在鎔表示，他很清楚最近人們對三星的未來非常擔憂，眼下最重要的是面對現實，克服困難的局面，設法恢復三星的競爭力。待完成這波人事和組織重組後，預計12月中旬召開全球策略會議，討論來年的業務計畫。