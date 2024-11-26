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▲黃嘉千（左起）、木星、段鈞豪在《我的成長》中還原女星方志友的成長故事。（圖／喜盟娛樂提供）

▲黃嘉千表示為打離婚花了上百萬元，如今雨過天晴，她會積極復出工作。（圖／喜盟娛樂提供）

▲黃嘉千（中）和木星（右）飾演母女，段鈞豪（左）演出爸爸，「一家人」拍攝培養出默契了。（圖／喜盟娛樂提供）

全新綜藝節目《我的成長》今（26）日舉行媒體聯訪記者會，正式離婚成功的女星黃嘉千和木星、段鈞豪均有出席。黃嘉千受訪時看起來心情不錯，已經走出婚變陰霾，被問到是否有找第二春的打算、會不會排斥外國人？黃嘉千笑說：「什麼人種我都可以」，她認為現在一切都隨緣，只是不會再像年輕時只靠直覺做事，會參考一下身旁親友的看法，她也直言人生往事總有翻篇的時候，不用一直拘泥於過去，心境看起來豁然開朗。黃嘉千今日出席聯訪活動，又被問到婚變話題，她沒有迴避，更表示為了和前夫夏克立打離婚官司，至少花了上百萬元，但她沒有仔細去算，只是因為還有牽扯兒少法問題，她不便說太多。至於離婚後的心境，黃嘉千說確實有很多人關心她，女星于美人還預言2年內會有一堆人來追她，但她都覺得隨緣，目前就是開放式交友，沒什麼特別想法，只是挑對象的關鍵她認為：「人好很重要」。黃嘉千還被問到是否從此會對和外國人談戀愛一事有陰影，她笑說並沒有特別想法，「什麼人種我都可以」，不過她也坦言現在做事不會像年輕一樣那麼衝動，自己想幹嘛就幹嘛，會參考一下身邊親友的意見。黃嘉千也很享受復出後工作排山倒海而來的感覺，她認為不開心的人和事總會有翻篇的時候，現在日子過得很開心。對於節目《我的成長》，黃嘉千也有話要說，她讚嘆製作人李慧蘭很有勇氣，1:1找人來演出、還原藝人成長故事，有這樣的創意領先的想法做節目，應該花了不少製作費。而這次黃嘉千和段鈞豪要還原的是方志友的爸媽，看劇本居然要她用「唱」的方式來演出浪漫的方志友媽媽，黃嘉千說劇本很完整，但問要用什麼旋律唱歌？導演要求要「迪士尼」演法，於是「本色演出」的黃嘉千與木星一搭一唱，現場旋律即興發揮並且一鏡到底，黃嘉千還爆笑說：「唱到最後居然跟木星一起合音，都被我們的才華嚇到」。在一旁的段鈞豪也苦笑說：「我才佩服我自己，面對她們的爆笑誇張，我要沒有反應」。除了演出浪漫家庭長大的氛圍，短劇也把方志友父親離世，對她打擊最大的這一段演出來，也是笑中帶淚的成長故事。木星提到以為的方志友是很浪漫天真的女孩，演出她的故事才知道是很堅強女生，尤其是父親過世的打擊讓她被迫長大，隔一個月才哭出來。被問到跟黃嘉千的合作，木星說從小就聽嘉千姐的歌，也看到她在舞台劇瘋狂又灑脫的演出，沒想到本人也是這樣，毫不做作、好真實。段鈞豪也說以前對於嘉千姐印象中是女神，沒想到一演戲變成「女神經」，但很開心能有這機會當一日家人，好默契沒話說。而《我的成長》一共十集，故事大咖主角有林美秀、苗可麗、玖壹壹、劉謙、方志友及楊銘威、屈中恆及郭子乾、林哲熹及蔡凡熙。實境戲劇大咖主角的成長故事演出更是邀請到大牌輪番上演，每週六晚上7點、10點於民視首播，每週日晚上7點八大綜合台播出、每週日晚上9點中華電信MOD/Hami Video 影劇館+、每週日晚上10點LINE TV播出。主持人曾國城與李霈瑜（大霈）將用脫口秀訪談的方式，訪問每一位藝人的成長故事，要觀眾敬請期待。