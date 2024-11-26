棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，昨晚搭專機返台獲高規格接待，但機場動線混亂，不少人搶曝光引發爭議，民進黨原民立委伍麗華也現身送上花環，不過她解釋，是受到部落族人的託付，要為部落出身的捕手吉力吉撈˙鞏冠和隔壁涼山村的投手吳俊偉獻上花環。
伍麗華說，長輩為優秀的年輕人帶上榮耀的冠冕給予鼓勵與祝福，這是常見的文化習慣，因此她在入境大廳的時候，一一將花環遞給不分原漢的選手與教練，希望表達謝謝他們的努力。
不過伍麗華坦言，中間一度有工作人員告訴她，可能要先讓球員教練受訪完再給花環，因為網路上有人在罵，說這樣「不好看」，「我第一時間非常驚訝，但想了一想，因為文化的差異，並不是所有人都能夠理解給予花環的意義，我默默的移動到採訪背板後方，繼續等著我們的孩子、也繼續致贈花環給經過的其他選手和教練表達感謝與祝福。」
伍麗華，在紐西蘭，在國家重大的體育競賽，不論是不是毛利人的選手，都會一起以毛利戰舞Haka來提振士氣，但事實上也不只是體育賽事，舉凡婚喪喜慶，開心的事、憂傷的事，都有對應的毛利歌謠，透過大家一起吟唱，來共享喜悅、或互相撫慰、或彼此祝福，就是她一直在努力的「族群主流化」。
伍麗華說，特別令她驕傲感動的是：本村的孩子吉力吉撈˙鞏冠和隔壁涼山村的孩子吳俊偉，出來後遠遠看到她，一邊加快速度、一邊拿下帽子，低下頭讓她為兩人帶上來自部落的祝福和榮耀，「我想，這是來自我們族群的默契和理解，我感到非常欣慰！也希望這樣的理解，未來也能夠跨越族群的鴻溝。」
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不過伍麗華坦言，中間一度有工作人員告訴她，可能要先讓球員教練受訪完再給花環，因為網路上有人在罵，說這樣「不好看」，「我第一時間非常驚訝，但想了一想，因為文化的差異，並不是所有人都能夠理解給予花環的意義，我默默的移動到採訪背板後方，繼續等著我們的孩子、也繼續致贈花環給經過的其他選手和教練表達感謝與祝福。」
伍麗華，在紐西蘭，在國家重大的體育競賽，不論是不是毛利人的選手，都會一起以毛利戰舞Haka來提振士氣，但事實上也不只是體育賽事，舉凡婚喪喜慶，開心的事、憂傷的事，都有對應的毛利歌謠，透過大家一起吟唱，來共享喜悅、或互相撫慰、或彼此祝福，就是她一直在努力的「族群主流化」。
伍麗華說，特別令她驕傲感動的是：本村的孩子吉力吉撈˙鞏冠和隔壁涼山村的孩子吳俊偉，出來後遠遠看到她，一邊加快速度、一邊拿下帽子，低下頭讓她為兩人帶上來自部落的祝福和榮耀，「我想，這是來自我們族群的默契和理解，我感到非常欣慰！也希望這樣的理解，未來也能夠跨越族群的鴻溝。」
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