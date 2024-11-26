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▲頂著中職MVP光環，古林睿煬加盟北海道日本火腿鬥士隊，他也期盼能為球隊做出更多貢獻。圖／統一獅提供）

▲統一獅投手古林睿煬，本季榮獲防禦率王和最佳9人投手獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲古林睿煬加盟日本火腿，今舉行記者會，正式展開全新旅日生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲古林睿煬小檔案。（圖／NOWnews製圖）

中職統一7-ELEVEn獅隊的王牌投手古林睿煬，與日本職棒北海道火腿鬥士隊正式簽約，將於2025年賽季展開旅日。古林與火腿簽下3年複數合約，並包含第4年的雙向合約選項2024年是古林睿煬的職業生涯年，他在中職整季繳出亮眼成績：出賽20場拿下10勝，投球局數達125局，飆出150次三振，防禦率僅1.66，不僅勇奪年度防禦率王，更榮膺MVP殊榮。古林最快球速達157公里，被譽為中職本土投手中的「金孫」，是近年來台灣棒壇最具國際潛力的投手。他在國際賽事的表現更是驚艷，古林的加盟標誌著台灣棒球歷史的一個新起點。中職自2010年實施自由球員制度以來，雖有多位選手表達旅外意願，但真正踏上日職舞台的本土投手少之又少。古林不僅是第一位成功旅日的中職王牌投手，更有望打破台灣投手在日職難以立足的困境。出生於台中市的古林睿煬，是泰雅族棒球好手的傑出代表。2018年，他以中職選秀第一輪第二順位加入統一獅隊，迅速展現頂尖的投球天賦。2020年，古林在台南球場完成一軍初登板，5局僅失1分奪得生涯首勝，逐步奠定球隊王牌地位。如今，他成為第一位前進日職的中職本土王牌投手，肩負著台灣棒球的國際希望。