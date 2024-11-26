中職統一7-ELEVEn獅隊的王牌投手古林睿煬，與日本職棒北海道火腿鬥士隊正式簽約，將於2025年賽季展開旅日。加盟記者會今(26)日在台北隆重舉行，火腿隊總監督栗山英樹與國際部部長岩本賢一親自出席，展現誠意，歡迎這位才華洋溢的強投加入球隊。至於確切合約為何？球團將在之後統一公布。
古林與火腿簽下3年複數合約，並包含第4年的雙向合約選項。根據日媒推測，這次簽約金額加薪資，讓古林未來的總收入可望突破1億日圓大關，成為台灣棒球史上旅日薪資最高的現役投手之一。
王牌數據：防禦率王與年度MVP
2024年是古林睿煬的職業生涯年，他在中職整季繳出亮眼成績：出賽20場拿下10勝，投球局數達125局，飆出150次三振，防禦率僅1.66，不僅勇奪年度防禦率王，更榮膺MVP殊榮。古林最快球速達157公里，被譽為中職本土投手中的「金孫」，是近年來台灣棒壇最具國際潛力的投手。
他在國際賽事的表現更是驚艷，包括去年亞冠賽對上日本時，前5局演出15上15下，主投6.2局僅失1分。這樣的穩定投球實力讓日本火腿隊高度關注，總監督栗山英樹甚至多次親赴台灣觀察，並形容古林是一位「快速成長中的投手」，未來潛力無限。
成為台灣棒球新里程碑
古林的加盟標誌著台灣棒球歷史的一個新起點。中職自2010年實施自由球員制度以來，雖有多位選手表達旅外意願，但真正踏上日職舞台的本土投手少之又少。古林不僅是第一位成功旅日的中職王牌投手，更有望打破台灣投手在日職難以立足的困境。
火腿隊的高層對古林寄予厚望，認為他的球速、球種變化與穩定性都具備在日職發光發熱的條件。若能站穩一軍舞台，他的年薪可能突破億元日圓，挑戰台灣旅日投手的最高紀錄。
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泰雅之光：從台中崛起的投手之星
出生於台中市的古林睿煬，是泰雅族棒球好手的傑出代表。2018年，他以中職選秀第一輪第二順位加入統一獅隊，迅速展現頂尖的投球天賦。2020年，古林在台南球場完成一軍初登板，5局僅失1分奪得生涯首勝，逐步奠定球隊王牌地位。
如今，他成為第一位前進日職的中職本土王牌投手，肩負著台灣棒球的國際希望。在記者會上，古林感性表示：「這是我職業生涯的一大挑戰，也是實現夢想的一步。我會努力為台灣棒球爭光。」
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