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▲「樂天女孩」張雅涵，暢談她從因容貌焦慮而心情低落，到逐漸釋懷的轉變。（圖／張雅涵提供）

▲張雅涵割了雙眼皮是想要更方便。（圖／張雅涵IG）

節目《少年願望事務所》邀請「樂天女孩」張雅涵，暢談她從因容貌焦慮而心情低落，到逐漸釋懷的轉變。張雅涵直言：「以前非常在意自己的膚色，因為外景拍攝和啦啦隊活動經常曬得很黑，加上本身是黑肉底，為此嘗試過各種偏方。」談及整形經歷，張雅涵表示，最初選擇雙眼皮手術的原因並非追求外表完美，而是為了解決化妝的不便。本集《少年願望事務所》以「為何給我這張臉？我要怎麼樣才能變好看！」為主題，深入探討容貌焦慮的心理成因及其影響。張雅涵坦承，過去為了膚色問題曾嘗試美白錠、美白針，但逐漸意識到「有人特地曬成歐美膚色，現在的膚色其實很流行。」所謂一山還有一山高，張雅涵竟是透過一黑還有一黑高，看著身邊同樣黝黑的啦啦隊成員來緩解自己黑肉底的容貌焦慮。張雅涵直言：「以前是單眼皮，看起來太腫，必須畫很粗的眼線還要貼雙眼皮貼，貼到眼皮都破皮，乾脆直接割雙眼皮，省下時間又方便。」小時候因為額頭飽滿且髮際線較高，把頭髮梳上去很像清朝人，曾被父親戲稱為「擴頭妹」，一度因此感到自卑。後來發現飽滿額頭成為流行，於是接受自己的自然特徵，不再刻意改變。張雅涵也強調，自己的整形經歷以微整形為主，對大手術仍存有顧慮：「全身麻醉我不敢，怕會有風險。」節目中，主持人鄧惠文也指出，容貌焦慮源自人們渴望變得更好的基本心理，但在過程中如何發展自信，並做出符合自身需求的選擇，才是關鍵所在。《少年願望事務所》每週一至週三晚間9點於公視播出，並同步上架於公視+；此外，每週四至六晚間9點於小公視播出。