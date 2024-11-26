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▲第八屆 Dream Big元大公益圓夢計畫攜手9個圓夢團體完成「全力以赴」的圓夢旅程。(圖／元大文教基金會提供)

由元大金控暨元大文教基金會主辦的第八屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」展示元大深耕公益的堅持，今年攜手九個服務活力兒少、慢飛天使及樂齡長者的圓夢團體，將學習與生活結合，推動全人教育發展。今（26）日展出圓夢成果，以音樂、戲劇、影片與互動表演展現「當我全力以赴！」的圓夢旅程，並邀請民眾一同入場與團體互動。元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，基金會持續以「公益平台」為核心，透過充實教育資源，成為圓夢團體的後盾。今年圓夢計畫共號召2,040人次的志工參與，並持續引進專業志工的力量，將募資、產業科技等知識投注到計畫中，推動公益教育的深化與擴展。本屆聚焦三大議題投入社會關懷，包含「科技教室．永續未來」、「樂齡生活．暖心陪伴」及「因為有愛．共融無礙」，為社會帶來正向影響力。現場由新北市立豐珠中學黃芝安主任操作空拍機遙控器，帶觀眾探索各校如何將數位科技融入課堂。其中，豐珠中學校長林麗雲展示元大志工與豐姊姊製作東北角環境宣導影片的過程，結合空拍機與AI技術，生動呈現福隆與九份的歷史與風光，進一步提升大眾對環境永續的關注與意識。2025年超高齡社會將來臨，元大持續陪伴長者活到老，學到老。今年在計畫支持下，觸及更多超過60歲的素人長者參與課程及劇團培訓，帶領長者站上人生第二個舞台，繼續發光發亮。唯劇場則聚焦長者的心理健康，積極走入社區進行互動，以懷舊治療與長輩對話。社團法人臺灣教育協會關注長者身體健康，今年深入金門在地24個社區，與金門大學學生合作，帶長者以肌力訓練增強身體韌性。近年社會對DEI（多元、平等、共融）重視度躍升，折翼天使樂團、台灣晨光治療教育暨人智學發展協會及財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會致力推動身心障礙者與社會共融共好。今年透過計畫，三個團體互相跨團交流。折翼天使樂團團長吳江明分享：「折翼樂團裡有很多孩子因自閉症難與陌生人互動，但跨團交流當天，孩子自發與其他同學及元大志工手牽手，圓夢計畫讓我們看到孩子不一樣的一面！」