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▲北市萬華區一名35歲李姓男子駕駛一輛「運兵車」之稱的Alphard廂型車，由於不滿騎電動車的45歲李姓騎士擋道，竟持摺疊刀砍傷騎士（圖／翻攝畫面）

北市萬華區今（26）日凌晨發生行車糾紛，35歲李姓男子駕駛一輛「運兵車」之稱的Alphard廂型車，由於不滿騎電動車的45歲李姓騎士擋道，竟持摺疊刀砍傷騎士，所幸送醫後無生命危險，李男主動帶著兇刀赴警局投案，全案訊後依殺人未遂罪嫌送辦。警方表示，今天凌晨0時獲報，和平西路三段89巷內有名男子身負刀傷，到場時發現兇嫌已經逃逸，事發時，李姓兇嫌開車行經和平西路三段一處巷弄時，不巧遭到一輛電動車擋道，兇嫌立即與李姓騎士發生口角衝突，下秒竟拿出折疊刀攻擊對方，導致騎士左手腕及左胸受傷，所幸意識清楚，送醫後並無大礙，警方訊後將依殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦。