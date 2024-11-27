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中華隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，央行不排除推出紀念幣。對此，國民黨立委李彥秀說，不僅是體育，包括藝術、文化、教育、科技、環境有特殊貢獻的人物，都可以考慮發行。李彥秀提及，中華隊這次獲得「世界棒球12強賽」冠軍，是台灣棒球發展的重要里程碑，2350萬人與有榮焉，央行考慮發行「世界棒球12強賽紀念幣」，一定又會掀起一波的購買與收藏熱潮。李彥秀提醒中央銀行三件事情，第一，發行紀念幣的數量必須經過慎重的思考，發行數量多，紀念幣的增值空間有限，發行數量少，又讓全民的期待落空，必需要有高度的智慧。李彥秀續指，第二，中華健兒的努力，讓台灣在國際發光發熱，也讓大家看見台灣，但是發行紀念幣絕不能厚此薄彼，剛剛結束的巴黎羽球男雙「麟洋配」完成衛冕，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合，林郁婷在艱苦的困境中克服歧視，更是台灣人民的驕傲，未來發行紀念幣，應該要有一致的標準。李彥秀提到，第三，根據「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」，政府發行紀念幣可以有更廣泛的思考，不僅是體育，包括藝術、文化、教育、科技、環境有特殊貢獻的人物，都可以考慮發行，讓更多的「台灣之光」被看見。