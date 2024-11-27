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▲民視主播劉方慈嘗試DIY搭帳棚、為閨密餐點料理，還跟其他營友交換了自製的美食。（圖／台南市政府提供）

▲劉方慈的造訪，吸引到不少網友的關注，也讓更多人看見了這片美麗的秘境的美好。（圖／台南市政府提供）

隨著戶外休閒活動逐漸成為旅遊熱門新趨勢，台南市政府觀光旅遊局積極推動露營相關活動。台南市長黃偉哲表示，台南是一個擁有豐富自然資源與多元文化的城市，適合各類型的旅客。透過推廣露營旅遊，不僅提供民眾更多選擇，也展現台南在觀光休閒上的潛力。台南有12處合法露營場，共有約一千頂帳篷營位的服務量能。各家露營環境均有不同特色與風貌，讓民眾一定會找到一個喜歡的露營場地。觀旅局林國華局長指出，今年首度在德元埤荷蘭村於12月14日、12月15日舉辦「跟著風車露營chill」活動，結合chill音樂派對、星空電影院、凹逗市集等多樣活動，為民眾打造難忘的悠閒假期。民視主播劉方慈近日利用工作之餘，與閨蜜相約，打算來一趟放鬆身心的露營之旅，選擇的就是台南柳營的「德元埤荷蘭村」露營區，她表示，該地風景優美、設施也完善，同時該地以荷蘭風情為主題的景點，以廣闊的綠地、風車景觀和湖泊聞名，是全家大小以及朋友聚會的絕佳選擇，因此決定前往此處打算來好好的放鬆一下。德元埤荷蘭村不僅舒適，還有滿滿的荷蘭風情，更有不少打卡景點，民眾也可以嘗試DIY搭帳棚，還能跟其他營友交換了自製的美食。園區一系列充滿濃厚荷蘭風情的造景，也能讓民眾體驗「偽出國」，就好像真的在荷蘭旅遊，拍出不少美照。「德元埤荷蘭村」露營區管理人員表示，隨著露營風潮的興起，越來越多家庭和朋友選擇來這裡享受短暫的逃離城市喧囂的假期。而此次主播劉方慈的造訪，更吸引到不少網友的關注，也讓更多人看見了這片美麗的秘境的美好。觀旅局表示，來台南露營，不僅能體驗豐富多樣的戶外活動，還可搭配周邊景點及社區，串聯成為體驗地方民情特色的旅遊行程，如探索柳營區德元埤荷蘭村便可至鄰近的酪農區體驗餵牛及品嘗鮮奶製品；至虎頭埤風景區露營，除享受釣魚與湖畔散步的悠閒時光之餘，還可就近前往新化老街、新化果菜市場或至大坑農場、林家花園、新化林場等觀光景點休憩；至雙春濱海遊憩區露營，可體驗海邊的自然風光，周邊還有北門遊客中心及南鯤鯓代天府等知名景點，更可以前往將軍漁港及青鯤鯓扇形鹽田感受漁村生活體驗。