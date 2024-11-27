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《鏡週刊》今（27）日報導指，民眾黨主席柯文哲曾親封立院黨團辦公室主任陳智菡為「比特犬」，並交由她執行「千萬計劃」做政論節目宣傳，但相關報導已遭陳智菡駁斥。民進黨北市議員林延鳳認為，柯文哲過去就曾把黨工比喻成狗，在她眼中就是「貪財好色又會職場霸凌的人」，民眾黨對此卻沒有意見，「我覺得你們已經爛到根裡了」。《鏡週刊》今報導民眾黨主席柯文哲的政治獻金及金庫密帳，發現柯把未登記的獻金、賄款整合後，有1000萬元分配給陳智菡負責政論節目宣傳。不過，陳智菡駁斥週刊報導稱，若有1000萬可做媒體宣傳，當初選戰何必打得這麼辛苦？至於週刊說，柯文哲親封她「比特犬」，陳智菡也解釋，「比特犬」指的是亂抹黑柯文哲的民進黨側翼名嘴。對此，民進黨北市議員林延鳳認為，過去媒體報導他人爭議，民眾黨就一起攻擊、狂罵，現在週刊報導柯文哲，他們就出來嗆媒體，「這不是雙標，什麼才是雙標？」林延鳳認為，柯文哲的政治獻金有挪用、有對價性，況且還是法院裁定書認證的不法金流，民眾黨無法提出有力證據反駁，卻還去嗆媒體的公正性，「這是正常政黨嗎？」柯文哲把黨工比喻成狗已經不是頭一遭，林延鳳強調，在她眼中，柯文哲就是個「貪財好色又會職場霸凌的人」，民眾黨跟陳智菡要是還繼續硬拗，不覺得柯文哲有問題，就沒有資格代表台灣的第三勢力，「我覺得你們已經爛到根裡了」。