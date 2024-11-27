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▲▼日本媒體紛紛報導「台灣英雄遊行」的熱鬧場面，吸引日本網友討論。（圖／翻攝自產經新聞、NHK）

▲中華隊在冠軍賽中的台日大戰奪冠，當晚現場充滿掌聲與歡呼。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒球12強賽中華隊擊敗日本奪冠，球員們昨日也紛紛現身參加「台灣英雄遊行」，接受球迷的鼓掌、歡呼。日本媒體也紛紛報導此事，掀起日本網友討論。雖然日本是輸掉冠軍賽的一方，但所有日本網友都相當有風度的留言，恭喜台灣拿冠軍，，台日友好情誼果然是無處不在。日本媒體《產經新聞》、《NHK》等，昨日紛紛報導了台灣英雄遊行的新聞，貼出台灣人熱情上街歡呼英雄歸來的喜悅畫面，稱讚中華隊球員這次的傑出表現。日本網友見狀也不反彈，同樣大方恭喜台灣奪冠，日本人紛紛留言：「恭喜台灣奪冠」、「雖然日本輸了，但看到你們開心慶祝的樣子，真的很替台灣高興」、「透過這次比賽，我感受到了台灣頂尖運動員的巨大潛力」、「希望台灣、日本可以一直在國際賽事上交手」。甚至還有日本網友被台灣的氣氛給打動了，羨慕留言直呼：「」、「哇，這是一場華麗的遊行，再次恭喜你們」、「我喜歡『英雄遊行』這個名字，台灣人看起來無憂無慮很享受」。除此之外，日媒先前也報導，台灣是奪冠後也沒開香檳慶祝的隊伍，比起那些會在球場上插國旗的隊伍，中華隊成員顯得十分有素質，讓日本人也很感謝台灣球員珍惜他們的場地；比賽當天，日本輸掉冠軍後，教練吉見還向中華隊敬禮致意。現場的日本球迷也沒有暴走生氣，反倒是跟坐在附近的台灣球迷們說恭喜，場內一片友好有愛的畫面，大展台日之間的情誼。