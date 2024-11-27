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▲好市多黑五第三天，超搶手「義美厚奶茶」也限時優惠中。（圖／翻攝自「Costco 好市多商品經驗老實說」臉書）

▲Costco黑色購物週賣場營業時間公告。（圖／好市多粉專）

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」限時7天登場，今（27）日邁入第三天，昨日搶先曝光的優惠包括「飛利浦充電牙刷」現省900元，還有「0.8克拉鑽石耳環」現折1萬3000元，記者也整理賣場隱藏優惠商品，還有星巴克膠囊咖啡現折326元，超搶手的Dyson吹風機、嫩煎牛里肌真空包也都特價。◾LISTERINE 李施德霖全效護理漱口水，原價779元、特價594元◾美舒律 蒸氣眼罩 舒緩氛享組 36片裝，原價695元、特價535元◾Tefal 法國特福 OPTI'S系列不鏽鋼雙耳湯鍋 含蓋6件組，原價2499元、特價1999元◾BRITA純淨濾水壺3.6公升，附14入MAXTRA PRO濾芯，原價3499元、特價2499元◾WEGER 30吋行李箱，原價3199元、特價2499元◾KLIPSCH 3.1.2 家庭無線聲霸 FLEXUS CORE 200，原價15899元、特價11999元◾PNY PRO ELITE 500GB SSD 攜帶式固態硬碟，原價1599元、特價1269元◾Dyson 吹風機櫻花粉，附順髮吹嘴，原價9299元、特價8369元◾飛利浦充電式護齦音波牙刷／雙握柄／二刷頭 2入，原價3899元、特價2999元◾飛利浦自動美式研磨咖啡機，原價4899元、特價3899元◾象印黑金剛微電腦電子鍋，原價4949元、特價3899元◾Tefal 法國特福 真空食物調理機 冷熱高強度玻璃雙杯組，原價9999元、特價7999元◾POCKY季節限定組6盒入，原價369元、特價289元◾美國頂級嫩肩里肌真空包，原價619元／KG，特價489元／KG◾PGI港式蘿蔔糕1.2kg，原價315元、特價245元◾義美厚奶茶946ml Ｘ3瓶，原價149元、特價119元◾星巴克咖啡膠囊組72顆，原價1425元、特價1099元◾格力高杏仁果飲每瓶196毫升Ｘ12入，原價399元、特價294元◾0.8克拉鑽石耳環，原價60999元、特價47999元好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日起至12月1日連續7天舉行，預計共推出500項商品優惠，每日新增不同商品優惠，並且於前一天下午4點於好市多臉書、APP搶先曝光，雖商品優惠將會一路持續到12月1日，最後一天可以一次購入最多優惠品項，不過每款商品優惠數量有限、售完為止，熱門商品也有機會推出就秒殺。此外，好市多「2024黑色購物節」期間，即起至11月28日前，營業時間提早到「上午9點」開門，晚間9點30分結束營業；11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，不過各賣場營業時間仍會依現場狀況調整。