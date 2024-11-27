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世界棒球12強落幕，中華隊勇奪冠軍，創史上最佳成績，總統賴清德26日在總統府接見，但賴清德致詞時，把隊長陳傑憲名字講成陳傑楷，還重提投手教練王建民在美國職棒大聯盟時受傷，網友酸賴清德還敢自稱是統一獅迷，也不滿調侃王建民心中的痛，批賴清德「還是回去當主官吧！」賴清德致詞時對統一獅成員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈等人：「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼，不過陳傑凱（陳傑憲）跟我說雖然沒有拿到全國冠軍，但是拿到世界冠軍。」賴清德也把邱智呈講成「邱志偉」，念完中職五隊後漏掉來自富邦的江國豪、張奕、戴培峰，經主持人提醒才再講一次。至於主戰捕手林家正，賴清德說，「你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手，我話一講完你就全壘打了。」賴清德也對王牌投手林昱珉說，「我希望你能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，但有一點不要跟他學習...不要受傷！」粉專「政客爽」說，「其實身為台灣人，大家也很捨不得王建民，他的傷痛也是我們的傷痛。我相信過了幾十年後，大家仍會記得王建民對台灣棒球的付出，但不會有幾個人記得賴清德，真的不需要覺得自己有多重要。」PTT不少網友也幫王建民抱不平，「莫名其妙，好像受傷是自願的一樣」、「這種場合公開洗臉王建民，聽到的時候滿尷尬的」。