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嘉義市文雅里連任4屆的張姓里長，疑因財務失聯逾1個月，住家、辦公處及跟太太經營的早餐店也人去樓空，居民都找不到人，張姓里長疑似積欠地下賭債還融資，導致收入與負債不能平衡，甚至還找到里民借錢，好心的民眾也將辛苦錢都被借走。嘉義市政府東區區長孫世福表示，市府也聯絡不上張里長，但有關鄰里事務，公園聯合里的里幹事可協助處理。據了解，張姓里長連任4屆里長，與妻子在當地開設早餐店，今年10月開始，就有里民就很少看見里長出現，後來直到11月，就連其妻子經營的早餐店突然關店，里民欲委託事務，張里長都沒有接電話。後續才查出張姓里長疑似沉迷賭博，因此欠下巨額債務，討債集團不斷找上門，讓夫妻雙方壓力倍增，今年10月就跟妻子辦好離婚手續後，11月初早餐店即歇業，兩人便失聯，不僅里辦公處找不到人，早餐店更被房仲業者貼「租售」看板，強調原承租人搬離，個人債務問題跟該物業、屋主無關。對此，嘉義市東區區公所區長孫世福表示，本月11日就沒看到張姓里長，現在正透過各管道嘗試聯繫他，張姓里長若未於12/24 出具辭職書，今年12/25後 因任期不足兩年，就不補選了，12/25後如果有遇缺額，會由公所指派人員(里幹事)代理，而目前該里公務一切正常運作，並不會受到影響。