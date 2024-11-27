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網紅「館長」陳之漢日前在直播時被問及有沒有認真看過棒球，未料卻自爆過去是在做球板（地下簽賭），很認真在看球「我在賭博的時候，你還在媽媽10塊」，而爭議言論也遭炎上，對此台灣基進黨狠酸黃國昌，「你知道你的兄弟是簽賭集團嗎？」更稱其過去熱血支持誠泰cobras，就是被像館長這樣的人毀滅的，如果依然把館長當兄弟，那要怎麼面對周思齊？對於館長稱過去在做球板，都很認真在看球，更稱「我在賭博的時候，你還在媽媽10塊」。台灣基進說，這時大家才知道，館長不是簽運彩，甚至也不是玩地下簽賭，而是在做球板，也就是說，他就是在經營地下簽賭集團。台灣基進說，簽賭對台灣棒球環境的傷害已經不用多說，正是館長這樣的人，才讓台灣的職棒環境一再陷入假球風暴，在好不容易因為台灣隊「世界第一」的好表現，而展望更好的棒球環境時，難道要容忍館長這樣的言論嗎？台灣基進也要問問館長的好朋友黃國昌，曾說館長是你的兄弟，能接受兄弟用簽賭傷害台灣棒球嗎？而黃國昌曾經熱血支持的誠泰cobras，就是被像館長這樣的人毀滅的，如果依然把館長當兄弟，那要怎麼面對周思齊呢？「黃國昌怎麼還敢無恥到蹭周思齊呢？」台灣基進堅持「簽賭零容忍」，過去的那些組頭林秉文、蔡政宜不管現在怎麼洗白，台灣基進都不會把他們當作「兄弟」或「朋友」，因為他們的簽賭傷害了台灣棒球。最後台灣基進敬告館長，認真看球是因為擔心跑路，但全台灣絕大部分球迷跟他不同，認真看球是因為熱愛棒球，應該跑路的是館長這些地下簽賭集團，「台灣人絕對不允許你們再傷害棒球、傷害球員」。