驚悚恐怖片是台灣近年來的票房保證，尤其根據著名恐怖傳說搬上銀幕的《紅衣小女孩》系列，更是具有代表性。距離首集上映至今已滿9年，監製曾瀚賢、陳信吉也宣告將推出10週年全新力作：改編自和「紅衣小女孩」、「人面魚」齊名的另一恐怖傳說「黃衣小飛俠」的電影《山忌 黃衣小飛俠》，描述登山客碰上冤魂指路、抓交替的驚悚過程，由劉以豪、袁澧林、曹佑寧聯手主演，不論卡司組合或是題材，都稱得上是2025年最受矚目。
山友相傳的恐怖故事 黃色雨衣怪客指路卻是危險來源
台灣山友相傳，只要在山裡迷路，
就會遇到身穿黃色雨衣的怪客代為指路，但若跟隨其指引的方向走就會深陷其中，永遠消失在山裡。 傳說來源眾說紛紜，有人說與山難有關，認為是山中冤魂抓交替， 也有一說是魔神仔作祟，甚至代代相傳的宮廟祭祀儀式亦被牽扯進來， 堪稱台灣登山界最令人聞之喪膽的恐怖傳說。預計2025年將上映的電影《山忌 黃衣小飛俠》劇情則描述，由劉以豪、袁澧林、 曹佑寧飾演的年輕登山客相約上山， 儘管看見封山公告仍執意成行，卻萬萬沒想到， 因此誤觸山林禁忌，恐怖噩夢就此展開。
《山忌 黃衣小飛俠》由新銳導演蔡佳穎掌舵，也是他首部電影長片。
曾赴美國洛杉磯攻讀電影藝術碩士學位的他， 首次執導的科幻驚悚電視電影《訪客》便榮獲金鐘4項大獎提名， 並獲選2020年高雄電影節開幕片；2022年推出的恐怖短片《 屍舞》更以詭譎瘋狂的風格大獲好評， 除了獲得台北電影節最佳短片獎提名， 更入選韓國富川奇幻影展XL單元。 面對接下「紅衣宇宙」新篇章的重任，蔡佳穎說：「《紅衣小女孩》 系列開啟台灣恐怖片的里程碑，但我這次反而是以影迷的角度， 來期待另一個山林傳說會如何被改編？ 這幾年恐怖驚悚片延伸出更多類型，也是我們創作以來， 共同想突破的目標。」而首次執導商業長片， 蔡佳穎坦言既興奮又備感壓力：「 不過我很享受這個過程，很期待在大銀幕放映那天！」
台港男神女神攜手 合作火花成為關注焦點
近來讓全台民眾為之瘋狂的「12強」棒球賽，使得曹佑寧的棒球好手出身再次成為討論話題，這次在「12強」奪冠的中華隊成員也有好幾位他昔日曾並肩作戰的隊友，運動細胞突出的他，登山拍戲應該不會是體力上的大挑戰，而是演技上如何突破過去的「陽光帥氣」形象，才是他這次演出值得注意的焦點。至於曾入圍金馬影后的香港「文青女神」袁澧林，近期因為和在南韓大受歡迎的男神許光漢合演新片引起矚目，殊不知她早和許光漢之前另一位在南韓大受歡迎的台灣男神劉以豪合作了這部驚悚恐怖片，彼此之間又會有怎樣不同的默契？是片子最吸引人的看點之一。
《山忌 黃衣小飛俠》取景遍及台灣北、中、南地區，
並前進不少登山步道和高山森林拍攝。自今年6月下旬開拍， 歷經1個多月拍攝，已順利殺青，目前正在緊鑼密鼓的後製期。 本片由《紅衣小女孩》系列曾瀚賢、陳信吉監製，文化內容策進院、 合影視有限合夥、中華電信股份有限公司、 中環國際娛樂事業股份有限公司、再現影像製作股份有限公司、 紅衣小女孩股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司聯合出品，將於2025年上映，直得恐怖片迷期待，更多資訊可上《山忌 黃衣小飛俠》官方粉絲專頁https://www. facebook.com/theyellowtaboo 查詢。
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台灣山友相傳，只要在山裡迷路，
《山忌 黃衣小飛俠》由新銳導演蔡佳穎掌舵，也是他首部電影長片。
台港男神女神攜手 合作火花成為關注焦點
近來讓全台民眾為之瘋狂的「12強」棒球賽，使得曹佑寧的棒球好手出身再次成為討論話題，這次在「12強」奪冠的中華隊成員也有好幾位他昔日曾並肩作戰的隊友，運動細胞突出的他，登山拍戲應該不會是體力上的大挑戰，而是演技上如何突破過去的「陽光帥氣」形象，才是他這次演出值得注意的焦點。至於曾入圍金馬影后的香港「文青女神」袁澧林，近期因為和在南韓大受歡迎的男神許光漢合演新片引起矚目，殊不知她早和許光漢之前另一位在南韓大受歡迎的台灣男神劉以豪合作了這部驚悚恐怖片，彼此之間又會有怎樣不同的默契？是片子最吸引人的看點之一。
《山忌 黃衣小飛俠》取景遍及台灣北、中、南地區，