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由美國與法國共同斡旋的以黎停火協議生效，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨停火於台灣時間上午10點停火。不過以色列似乎不願放過對方，在停火前狂轟黎巴嫩首都貝魯特等地區，即使在停火生效後，仍能聽到各地傳出的零星槍聲。綜合路透社等外媒報導，以色列與黎巴嫩在美國和法國的斡旋之下，於26日達成停火協議，並於格林威治時間27日凌晨2點（台灣時間27日上午10點）生效。雙方將停止交火，以色列也會在60天內逐步自黎巴嫩撤軍，把近日佔領的土地交還給黎巴嫩軍方。停火協議旨在結束自去年因加沙戰爭引發的以黎邊境衝突，此衝突已造成數千人喪生。路透社報導指出，在停火生效後，貝魯特各地傳出零星槍聲。目前尚不清楚這些槍聲是慶祝所致，還是以色列軍方此前發出的疏散警告未被注意而用槍聲警示居民。據目擊者說法報導，停火後，載有因以色列近期空襲而流離失所的黎巴嫩南部地區民眾的車隊陸續返回該地區。在停火前數小時，以色列在26日下午加強對真主黨（Hezbollah ）主要據點、貝魯特及其他黎巴嫩地區的空襲攻勢。據以色列軍方表示，此次空襲在120秒擊中20個恐怖據點，空襲目標包括真主黨的行政組織和藏匿金錢處。這是以色列過去兩個月對黎巴嫩首都地區發動最大規模攻擊。黎巴嫩衛生部門表示，以軍週二當天對貝魯特和其他地區的空襲造成至少18人死亡。同時，真主黨也持續向以色列發射火箭彈進行反擊。以色列軍方攔截了三次來自黎巴嫩領土的導彈，當晚的導彈襲擊還引發了約115個定居點的警報。一名帶著兩個女兒從黎巴嫩南部逃至貝魯特避難的阿莉亞（Alia Ibrahim）表示，希望以色列官員能信守停火承諾。阿莉亞稱，「我們的村莊被他們（以色列）摧毀了一半。就在宣布停火的那幾秒內，他們摧毀了我們半個村莊。」、「但願我們能回到家園和土地。」