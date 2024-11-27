世界棒球12強落幕，中華隊勇奪冠軍，創史上最佳成績，但網紅「館長」陳之漢卻自爆，自己曾做過地下簽賭的生意，讓球迷又回憶起過去棒球的黑暗時期。台北市議員林亮君點名民眾黨立院黨團黃國昌，曾說自己對有黑道介入的職棒簽賭案「深惡痛絕」，現在卻安安靜靜。
林亮君批陳之漢，職棒簽賭的痛，不懂就閉嘴，做錯事就懺悔！當年簽賭案是多少球迷的痛。無論是經營簽賭或拿這件事來開玩笑，調侃台灣球迷，都非常可惡！
林亮君說，對於這些令台灣人傷心的過往，作為共犯結構的館長竟只是以「我在簽賭你還在媽媽十塊」、「那個年代就是這樣，台灣人別太虛偽」、「只是開玩笑」等語帶過，完全沒有一絲一毫的愧疚。在台灣棒球重振旗鼓，拿下12強冠軍的現在，館長出來蹭棒球，還講得好像那個年代做簽賭是很正常，好意思？
林亮君也說，館長的好兄弟，黃國昌對館長自爆曾經簽賭，到現在還安安靜靜。黃國昌自己在2022年時曾發文表示，作為當年誠泰Cobras、米迪亞暴龍隊球迷的他，無法忘記買下球隊只為打假球的「惡人」，他也曾上網路節目直播，表示自己對有黑道介入的職棒簽賭案「深惡痛絕」。
林亮君說，面對這些「惡人」、「深惡痛絕」的簽賭案，怎麼不見熱愛棒球、痛恨簽賭的黃國昌出來嚴正譴責？跟地下組頭稱兄道弟，根本沒資格說自己是棒球球迷！還有，陳之漢，灌爆你臉書的不是民進黨，是熱愛棒球的球迷。你搞過簽賭，球迷灌爆你臉書怎麼了嗎？做人啊不用虛偽！
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林亮君說，對於這些令台灣人傷心的過往，作為共犯結構的館長竟只是以「我在簽賭你還在媽媽十塊」、「那個年代就是這樣，台灣人別太虛偽」、「只是開玩笑」等語帶過，完全沒有一絲一毫的愧疚。在台灣棒球重振旗鼓，拿下12強冠軍的現在，館長出來蹭棒球，還講得好像那個年代做簽賭是很正常，好意思？
林亮君也說，館長的好兄弟，黃國昌對館長自爆曾經簽賭，到現在還安安靜靜。黃國昌自己在2022年時曾發文表示，作為當年誠泰Cobras、米迪亞暴龍隊球迷的他，無法忘記買下球隊只為打假球的「惡人」，他也曾上網路節目直播，表示自己對有黑道介入的職棒簽賭案「深惡痛絕」。
林亮君說，面對這些「惡人」、「深惡痛絕」的簽賭案，怎麼不見熱愛棒球、痛恨簽賭的黃國昌出來嚴正譴責？跟地下組頭稱兄道弟，根本沒資格說自己是棒球球迷！還有，陳之漢，灌爆你臉書的不是民進黨，是熱愛棒球的球迷。你搞過簽賭，球迷灌爆你臉書怎麼了嗎？做人啊不用虛偽！
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