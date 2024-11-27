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世界棒球12強落幕，中華隊勇奪冠軍，創史上最佳成績，但網紅「館長」陳之漢卻自爆，自己曾做過地下簽賭的生意，讓球迷又回憶起過去棒球的黑暗時期。時代力量在臉書點名大甲鎮瀾宮董事長顏清標、嘉義縣議員蔡政宜（雨刷）等人，都是職棒簽賭的背後黑手，至今仍用各種方式影響著台灣政壇。時代力量決策委員、「人渣文本」周偉航加碼爆料，雲林縣議會副議長蔡咏鍀的姐姐蔡春綢，獲民眾黨提名為不分區立委，預計2026年就會進入國會。時代力量說，每個台灣人，都有屬於自己的棒球回憶，但對某些人來說，這個回憶曾因為假球案蒙上一層厚厚的灰，更讓台灣棒球一度走入黑暗期。假球案，是台灣棒球迷心中永遠的痛的，也是我們絕不能再重來的經驗。時代力量說，寫下這些人名，是為了要提醒大家：能有今天的這座冠軍，是多麼不容易的一件事。無數的前人殞落、無數的球員挺過，台灣棒球才有今天的榮景。「我們要記住奪冠當下的榮耀，但也不能遺忘這段不堪的過往，我們才能記取教訓、拒絕任何黑金再玷污棒球，讓台灣棒球繼續驕傲的走下去。」